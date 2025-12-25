台灣用戶未受影響！南韓酷澎個資外洩 調查過程宛如電影情節

Coupang酷澎台灣今（25）日晚間就近期酷澎韓國資安事件調查發出最新說明。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕針對近期引發外界關注的韓國電商龍頭Coupang酷澎資安事件，Coupang酷澎台灣於今（25）日晚間發布最新調查說明，強調截至目前為止，並無任何證據顯示台灣消費者資料外洩。相關調查仍在進行中，並已與多家國際頂尖、具公信力的獨立資安公司合作，全面釐清事件全貌。

針對韓國母公司資安事件的最新調查進度，酷澎也同步對外揭露更多細節。調查過程宛如電影情節，涉案者在事件曝光後試圖將涉案設備丟入河中銷毀證據，後續在其供述與指引下，由潛水人員成功打撈回收相關設備，成為釐清案情的重要關鍵證物。

酷澎透過數位指紋及其他鑑識證據，確認外洩用戶資料之涉案者為一名前員工，該涉案者已坦承相關行為，並詳細說明其存取用戶資料的手法。初步結果顯示，該涉案者雖曾利用竊取的內部安全金鑰，存取約3300萬個帳戶的基本用戶資料，但實際僅保留約3000個帳戶的資料，且相關資料已在事件曝光後全數刪除。

酷澎進一步說明，涉案者所保留的資料內容，僅包含姓名、電子郵件、電話號碼、地址及部分訂單紀錄，其中涉及的大樓門禁密碼2609組；整起事件中，未包含任何付款資訊、登入憑證或個人報關號碼，亦未有任何資料被傳送予第三方。

針對事件處理進度，酷澎表示，自事件發生之初即主動與政府主管機關密切合作，並於涉案者在12月17日向政府機關提交書面聲明後，每次取得硬碟或相關設備，皆第一時間全數交付政府單位，持續配合所有進行中的官方調查。

在鑑識調查方面，酷澎已同步委託三家全球資安與鑑識專家，包括Mandiant、Palo Alto Networks以及安永，進行全面且嚴謹的數位鑑識。酷澎指出，截至目前的調查結果，均與涉案者的具結陳述一致，未發現任何相互矛盾的證據。

據調查顯示，涉案者使用一台桌上型個人電腦與一台MacBook Air筆電進行非法存取，涉案者交出個人電腦系統及系統所使用的四個硬碟，分析人員在這些硬碟上發現了用來實施攻擊的腳本，相關設備與硬碟均已回收並完成保全。

涉案者並坦承，在媒體報導曝光後曾試圖銷毀證據，將砸毀的MacBook Air裝入酷澎帆布袋、還在袋內裝滿磚塊，然後將袋子扔進了附近的河裡。後續依其供述，潛水人員已成功將該設備打撈，且序號與其 iCloud 帳戶紀錄相符。

涉案者聲稱自己是單獨作案，僅保留了約3000個帳戶中少量的用戶資料，而這些資料只曾經儲存在他的桌上型個人電腦和MacBook Air筆電上，不曾傳輸給任何第三方；在看到資料外洩的新聞報導後，他立即刪除了所儲存的資料。

目前為止的調查發現皆與涉案者的具結證詞相符，沒有與這些陳述互相矛盾的證據。

酷澎表示，理解本次事件引發用戶不安，對造成的焦慮與不便深表歉意。公司強調，涉案者為單獨行為，僅保留極少量資料，且相關資料已全數刪除，未對外流傳，待整體調查告一段落後，酷澎將再對外公布完整調查報告，並規劃於近期另行向用戶說明後續補償方案。

