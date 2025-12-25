韓入境卡將我標註「中國台灣」不改！傳北京擬鬆綁1禁令獎勵李在明

港媒指出，中國可能鬆綁限韓令，以此獎勵南韓總統李在明（右）在台灣議題上所採取的立場。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，不論入境或出境資料的國家選項，皆將台灣標註為「中國（台灣）」，引發民眾不滿。我政府日前表達遺憾與失望，呼籲南韓應盡速更正，南韓迄今並未做出調整。港媒指出，南韓的舉動與日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」的言論，形成鮮明對比，加上南韓對中存在龐大貿易逆差，北京正重啟陷入僵局的2國貿易談判，同時可能鬆綁限韓令，以此獎勵南韓總統李在明在台灣議題上所採取的立場。

《南華早報》報導，中韓2015年12月簽署第一階段自由貿易協定，並承諾擴大談判範圍。後因市場自由化範圍和經濟利益方面存在分歧，談判進展停滯不前。

請繼續往下閱讀...

另外，2017年首爾部署薩德系統（THAAD）後，緊張局勢加劇。北京反對THAAD系統，導致韓國娛樂業遭到中國的非正式禁令。

現在傳出中韓正在重啟長期停滯的貿易談判，限韓令也可能鬆綁。此次關係緩和源自於12月12日商務部長王文濤與韓國產業通商部長官金正官達成協議，加速推動兩國自由貿易協定第二階段的談判。此舉旨在結束多年停滯不前的局面，擴大雙方在服務業、投資和金融領域的合作。

與此同時，南韓正在重新評估其貿易關係。2018年，南韓對中貿易順差達到創紀錄的556億美元（約台幣1.75兆）。然而到2023年，這一數字卻轉為180億美元（約台幣5670億）的逆差，這是30多年來的首次。根據南韓官方統計，截至今年11月，韓對中貿易逆差已達104億美元（約台幣3276億），這意味著韓將連續第三年對中出現貿易逆差。

報導指出，南韓正尋求新的成長動力，希望透過打開中國龐大但仍相對封閉的服務市場，將其出口策略從中間產品轉向高附加價值服務。

報導稱，儘管北京全面開放市場的可能性仍然不大，但分析師表示，如果首爾在台灣等政治敏感問題上保持立場一致，並繼續營造積極的雙邊氛圍，「中國可能會做出有選擇性的讓步」。

報導特別提及，本月初，南韓重申在電子入境卡上將台灣列為「中國（台灣）」，此舉引發台灣抗議。這一舉動與日本形成鮮明對比。日本首相高市早苗近期稱，若台灣海峽發生緊急狀況，日本可能採取軍事干預措施，由此引發的外交爭端自11月初以來持續發酵。

紐約顧問公司Park Strategies高級副總裁金尚恩（Sean King）說，北京方面可能也想藉此機會「獎勵更順從的南韓」，同時對東京進行報復。因此，對於中國粉絲來說，或許會迎來Blackpink，而濱崎步則可能被拒於門外。

不過，首爾在與華盛頓的關係中面臨著平衡的難題。金尚恩認為，李在明不會希望透過推動與中國建立更深的貿易關係，來危及他與川普達成的默契貿易休戰和核潛艇協議。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法