阿斯夫拉當選宏國總統 外媒曝北京大挫敗、台灣是贏家

宏都拉斯親台派阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）24日宣布，獲美國總統川普支持的國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統，阿斯拉夫是親台派，選前即表示若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。外媒正關注相關外交變化，認為宏國若與台灣恢復邦交，對北京將是一大罕見的外交挫敗，其影響遠遠超出宏都拉斯。

宏都拉斯親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉正式當選總統。美國政府已對此結果表示歡迎，台灣外交部也表達尊重宏國人民所選出新任國家領導人。至於台宏兩國有無可能進一步復交，涉外高層今（25日）受訪說，我們與阿斯夫拉已有「直接聯繫」管道，加上美國方面的協助，兩國復交將「可以期待」。

外媒也關注宏國外交動向。《China Global South》認為，這次選舉的真正贏家最終可能是台灣。因為阿斯夫拉和中間偏右自由黨（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla），在競選期間都承諾與中國斷絕外交關係，並恢復與台灣的邦交。

報導說，無論是過去還是現在，台灣仍然是這個中美洲國家最重要的商業夥伴之一。目前尚不清楚阿斯夫拉是否會兌現他們在台灣問題上的競選承諾。如果真的這麼做，中國將面臨一次罕見的外交挫敗，其影響將遠遠超出宏都拉斯。

報導說，宏都拉斯並非第一個重新審視與台北和北京外交關係的國家。此類轉變雖屬罕見，但並非沒有先例—諾魯、塞內加爾、賴比瑞亞、查德、甘比亞、尼加拉瓜、聖露西亞和布吉納法索都曾有過類似舉動。然而，宏都拉斯可能成為第1個直接挑戰「一個中國」原則的國家。

這種可能性的影響已經在中美洲各地顯現。在巴拿馬，關於該國應與台北保持何種關係的爭論仍在繼續；而在哥斯大黎加，一位總統候選人最近表示，該國應該同時與中國和台灣保持外交關係，「宏都拉斯新總統的任何決定都可能對整個地區產生影響」。

目前尚難斷定中國將如何應對宏都拉斯外交政策的逆轉。無論是採取低調的外交施壓，還是以經濟報復等更公開的方式發出訊號，北京都必須決定是否要以宏國為例殺雞儆猴，還是這樣做可能會對中國聲譽造成進一步損害，並引發中美洲的外溢效應。從這個意義上講，宏都拉斯問題或許可以作為檢驗中國在維護其對「一個中國」原則決心的試金石。

