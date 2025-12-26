LTN經濟通》川普修理委內瑞拉 一石多鳥？

一名騎士抗議美國沒收兩艘運載委內瑞拉石油的船隻，並展示印有川普總統的海報。（歐新社）

移民、毒品、石油 川普全都算委內瑞拉帳上

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普重返白宮後，迅速將強硬移民政策與對委內瑞拉的全面施壓重新綁定。從扣押委內瑞拉油輪、在加勒比海集結軍力，到指控其與毒品走私、恐怖主義掛鉤，川普政府對馬杜羅政權展現出前所未有的高壓姿態，甚至不排除直接對委內瑞拉本土動武。

在官方論述中，馬杜羅被描繪成非法移民、毒品與安全威脅的源頭。川普多次指責委內瑞拉政權統治失敗，導致數百萬人民出走。事實上，自2013年以來，因經濟崩潰與政治鎮壓，離開委內瑞拉的人數已接近800萬，形成當代最大規模的難民潮之一。川普更在未提出具體證據的情況下，聲稱馬杜羅「清空監獄」，將囚犯輸往美國，並將多個委內瑞拉犯罪組織列為外國恐怖組織，為強硬政策建立國內政治正當性。

然而，這場看似以移民與禁毒為名的全面施壓，背後卻存在一段高度諷刺的歷史。外媒揭露，川普在2017年首次就任總統前夕，曾透過委內瑞拉國營石油公司子公司，收取約50萬美元的就職典禮捐款。這筆發生在權力交接灰色地帶的金流，被外界視為馬杜羅政府試圖「試水溫」、建立溝通管道的策略性動作，而非真正的長期關係。

制裁委內瑞拉 古巴、尼加拉瓜剉咧等

事後證明，這筆錢並未換得任何政策善意。2019年，美國正式制裁委內瑞拉國營石油公司PDVSA，凍結其在美資產，否定馬杜羅政權正當性。這顯示，在川普的政治算盤中，單次金流毫無分量，反社會主義敘事與國內選票需求才是不可動搖的核心。

若進一步拆解川普對委內瑞拉的策略，其真正焦點並非毒品，而是石油。委內瑞拉擁有全球最大已證實原油儲量之一，但高度依賴石油出口換取外匯。美國透過制裁、扣押油輪與司法程序，直接切斷其現金流命脈。關鍵資產Citgo石油公司位於美國境內，具備高度戰略價值，使華府能同時動用金融、法律與能源工具，將資產轉化為施壓槓桿。

更值得注意的是，這套制裁並非只針對委內瑞拉本身，而是向外溢散。古巴、尼加拉瓜被納入同一「並行制裁架構」，形成所謂的「三大暴政」。當石油、航運與美元結算被鎖死，壓力便沿著交易鏈擴散至第三方國家、企業與金融機構，迫使市場提前「去風險化」，自動切割往來。

因此，川普的委內瑞拉政策，本質上是一場高度制度化的權力操作。它未必能立刻改變政權，但能在中期內重塑區域經濟與交易行為，這正是制裁外溢真正的盤算。

