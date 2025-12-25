快囤貨！好市多5款「大品牌」超夯商品 悄悄打8折

好市多5款知名品牌超夯商品，悄悄打8折。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕成為好市多（Costco）會員最讓人興奮的一點就是全年都有各種促銷活動，雖然很多都是季節性的，但也會有一些熱門商品不定期降價，讓顧客省下一大筆錢，而目前星巴克咖啡、魚子醬等5款知名品牌熱銷商品，正悄悄降價，折扣至少20%。

《Eat This, Not That!》報導，如果你去好市多沒特別留意，或者從來不看 Costco 官網，那你可就錯過了不少好東西，不過別擔心，以下5款知名品牌的熱銷商品，正在低調降價，值得會員囤貨。

1、星巴克深烘焙咖啡

星巴克法式深烘焙咖啡現在降價10美元（約新台幣315元），從47.99美元（約新台幣1512元）降至37.99美元（約新台幣1197元）折價幅度達20.83%。

「我喜歡深烘焙咖啡，星巴克法式烘焙咖啡是我的最愛。不過，它比其他品牌貴，所以我通常會等到Costco打折的時候再買72顆裝的。我還沒遇到過咖啡膠囊爆裂或其他問題，」1位Costco會員說道。

2、Country Archer草飼牛肉迷你條

Country Archer草飼牛肉迷你條現價14.59美元（約新台幣460元），原價19.99美元（約新台幣630元），折價27.01%。 「非常適合隨身攜帶的零食。比糖果好吃多了，孫子孫女們也很喜歡，」1位滿意的顧客這樣評價這款高蛋白零食。

3、沙皇尼古拉·巴埃里魚子醬

Costco目前正在進行沙皇尼古拉貝裡魚子醬（2盎司）的特價促銷，原價249.99美元（約新台幣7875元），現價僅需179.99美元（約新台幣5670元），折價達28%，顧客們紛紛抓住機會搶購。 「我太喜歡這款沙皇尼古拉貝裡魚子醬了，魚子醬的味道濃鬱，口感如奶油般絲滑。所以我又下單了。我透過Costco多次從這家供應商購買魚子醬。他們還有很多其他非常不錯的魚子醬，再加上Costco的折扣，真是太划算了。」1Costco會員說道。

4、Crunchmaster 六籽多穀物餅乾

Crunchmaster 6種穀物混合籽脆餅，原價12.99美元（約新台幣409元），現價9.69美元（約新台幣305元），折價幅度達25.4%。 「這是1款很棒的休閒零食，它不是洋芋片，而且不含麩質。搭配鷹嘴豆泥或其他蘸醬都很美味，單吃也很好吃。Costco打折的時候就更划算了！」1位顧客分享道。

5、GoGo SqueeZ 有機蘋果醬什錦裝

GoGo SqueeZ 有機蘋果醬什錦裝現正促銷，僅售13.99美元（約新台幣441元），其原價為17.99美元（約新台幣567元），優惠22.23%，非常適合裝進午餐盒。 「這個價格很划算，孩子們很喜歡，而且非常方便，」1位顧客說。 「什錦裝，價格又這麼實惠，簡直太值了，」另1位顧客評論道。

