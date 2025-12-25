中國又玩兩面手法 彭博：美國買家仍面臨稀土出口限制

業界人士表示，儘管美中達成協議暫緩稀土禁令，美國買家仍面臨限制。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕市場參與者表示，儘管美國總統川普（Donald Trump）在10月與中國國家主席習近平達成協議，解除對稀土元素的出口禁令，但中國仍限制美國獲取生產磁鐵和其他產品所需要的稀土元素。

《彭博》報導，十幾名消費者、生產商、政府官員和貿易專家表示，儘管中國提高了包括磁鐵在內的成品供應量，但美國產業仍無法獲得生產這些產品所需的原料，而這正是美國政府的一項關鍵優先事項。

請繼續往下閱讀...

貿易額下降凸顯了自10月30日川普和習近平在南韓達成貿易休戰以來，美中關係持續緊張。美方會中同意削減關稅，北京則承諾恢復稀土供應。川普當時表示，這項協議實際上「取消了」中國先前施加的一系列限制。

中國限制原料供應，阻礙了美國發展自身稀土磁鐵產業的努力，這些磁鐵廣泛應用於從消費品到飛彈系統等各個領域。在中國多年來建立起全球壟斷地位後，川普政府已將在國內發展磁鐵和其他稀土產品的生產能力列為首要任務。

針對報導，白宮並未回應，但美國政府官員日前曾稱，中國正在遵守稀土供應協議的條款；中國商務部也未回應。北京方面表示，已批准部份稀土出口申請，但仍繼續限制可能流向軍工企業的稀土供應。

中國官方12月20日公佈的數據顯示，11月中國對美磁鐵供應量較前（10）月下降11％，但仍高於4月北京實施措施時的低點。《彭博》根據官方海關數據計算得出，11月中國稀土元素和製品出口總量較前月成長13％。

業界人士和市場參與者表示美國企業的實際情況有所不同，美國磁鐵製造商Noveon Magnetics執行長鄧恩（Scott Dunn）表示，如果你是一家美國公司，你就無法從中國獲得原料，也無法取得鏑金屬或氧化物。

鄧恩稱，自家公司不向中國採購稀土原料，但是他們的一些客戶會這麼做。除了中國以外，全球可以生產5萬噸的磁鐵，但中國以外地區的稀土礦物遠不足以支撐這些產量，為了維持這種局面，中國對其他材料的限制遠遠超過他們對磁鐵的控制。

一名知情人士透露，美中兩國仍未就北京如何放寬稀土出口的關鍵細節達成協議。《彭博》日前報導稱，雙方給予各自團隊到11月底的時間，就所謂的「通用許可證」出口條款達成協議，這令市場參與者擔憂，目前的休戰協議可能破裂。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）關鍵礦物安全計畫主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）表示，美中在倫敦、日內瓦和南韓多次達成臨時協議，但這些協議最後都被撕毀了，因此，到目前為止，還沒有任何一項協議被證明是最終協議這使得業界感到不安，這種不安也是情有可原的。

為緩解美中兩國在談判期間的市場壅塞，中國在今年夏天批准了一系列為期6個月的臨時出口許可證，這些許可證即將到期。這代表美企也將在同一時段申請續約，很可能造成申請大塞車。買家擔心，中國可能會像5、6月一樣的做法，一再拖延審查，業界人士認為這也是一種出口管制手段。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法