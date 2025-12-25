輝達傳豪砸6300億併購AI晶片新創Groq！黃仁勳回應了。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）史上之最！CNBC報導，Disruptive執行長戴維斯（Alex Davis）透露，輝達已同意以200億美元（約新台幣6300億）現金收購高效能人工智慧（AI）加速晶片設計商Groq，而輝達執行長黃仁勳在發給員工的電子郵件中表示，協議將讓輝達獲得Groq的知識產權許可，但我們並沒有收購Groq這家公司。

Disruptive於9月領投了Groq的最新1輪融資。戴維斯表示，自Groq於2016年成立以來，他的公司已投資Groq超過5億美元（約新台幣157.5億），這筆交易進展迅速。

3個月前，Groq以約69億美元（約新台幣2173.5億元）的估值融資7.5億美元（約新台幣236.25億）。該輪融資的投資者包括貝萊德、紐伯格伯曼以及三星和思科，以及Altimeter和1789 Capital。

Groq週三在一篇部落格文章中表示，已與輝達就Groq的推理技術達成1項非獨家授權協議，但未透露具體價格。文章稱，根據協議，Groq創辦人兼執行長喬納森·羅斯、公司總裁桑尼·馬德拉以及其他高階主管將「加入輝達，共同推進和擴大這項授權技術的應用」。

Groq補充說，它將繼續作為1家「獨立公司」運營，由財務長西蒙愛德華茲擔任執行長。

輝達財務長科萊特·克雷斯拒絕就此交易發表評論。

戴維斯告訴CNBC，輝達將獲得Groq的所有資產，但其新興的Groq雲端業務不包含在此次交易中。 Groq表示，“GroqCloud將繼續運營，不會中斷。”

這筆交易是輝達迄今規模最大的一筆收購案。輝達先前最大的收購發生在2019年，當時它以近70億美元（約新台幣2205億）的價格收購了以色列晶片設計公司Mellanox 。截至10月底，輝達擁有606億美元（約新台幣1.91兆）的現金和短期投資，高於2023年初的133億美元（約新台幣4189.5億）。

CNBC取得的1封輝達執行長黃仁勳在發給員工的電子郵件中表示，該協議將擴大輝達的能力。

黃仁勳寫道：“我們計劃將 Groq 的低延遲處理器整合到 NVIDIA AI 工廠架構中，擴展該平台以服務更廣泛的 AI 推理和實時工作負載。”

黃補充道，雖然我們正在吸收優秀人才加入我們的團隊，並獲得 Groq 的知識產權許可，但我們並沒有收購 Groq 這家公司。

由於人工智慧加速晶片的需求激增，Groq今年的營收目標定為5億美元。這些晶片用於加速大型語言模型完成推理相關任務。戴維斯表示，在輝達接洽之前，Groq並沒有尋求出售。

Groq由一群前工程師於2016年創立，其中包括Ross。 Ross是Google的創辦人之一。張量處理單元（TPU）是這家搜尋巨頭的客製化晶片，一些公司正在使用它來取代英偉達的圖形處理單元。

