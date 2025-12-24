別踩進燒錢陷阱！這10筆「退休後才買」的支出最容易把你拖垮

外媒點名退休人士購買的10件東西，幾乎總是後悔。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕也許你正準備退休，計畫旅行、投入興趣嗜好，或花更多時間陪伴孫子女，但別忘了，退休意味著收入趨於固定，任何一筆大型支出，都可能對你的長期財務規劃造成傷害。美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，在動用退休金之前，先停下來想一想，以下是退休後「最容易後悔的購買清單」，這10個件是否正好擊中你的計畫。

1.第二棟房子：你或許認為，退休後買一間度假屋，既能投資，又能在夏天或冬天居住，是一舉兩得。但第二棟房子往往會在退休金上挖出一個大洞，水電費、房屋稅、維修費樣樣不缺。除非房子位在熱門觀光區，否則也很難靠出租補貼收入。

請繼續往下閱讀...

2.船：有句話說得好「船主一生中最開心的兩天，是買船那天，和把船賣掉那天。」買船本身昂貴，後續還得不斷花錢在燃料、維修、停泊、保養等費用上，開銷遠比想像中大。

3.昂貴的車：你是否一直夢想擁有一輛豪華名車？退休後實現夢想，未必是明智選擇。除了購車成本，高級車款的保養費、保險費通常也更高，長期下來會對退休預算造成不小壓力。

4.高價旅遊：退休後時間變多，想環遊世界再正常不過。但豪華飯店與高端行程，燒掉的都是你的退休積蓄。不妨考慮降低一點奢華程度，選擇平價住宿或更節省的旅行方式。

5.大規模翻修現有住宅：退休後待在家的時間變多，很多人會想全面翻修廚房、浴室，甚至擴建房屋。但別忘了，你已經是固定收入族群，與其一次投入大筆金額，不如分階段進行，確保資金負擔得起。

6.度假型退休社區：住在海邊、氣候宜人的退休社區，享受會館、健身房、高爾夫球場，聽起來很誘人。但這類社區的管理費與設施費用不低，隨著時間累積，支出可能遠超預期，而新鮮感也未必能長久。

7.網購成癮：退休後時間充裕，在家滑手機、看購物頻道，很容易不知不覺一直買。單筆金額看似不高，但累積起來相當驚人。建議設定每月消費上限，避免因無聊購物而拖垮財務。

8.人壽保險：在人生早期，有人壽保險是必要的，因為家人需要保障。但退休後，房貸可能已還清、子女也已獨立，這時就該重新檢視保單，考慮是否縮小保障規模，減輕保費負擔。

9.換更大的房子：有些人選擇不搬城市，而是在原地換一間更大的「夢想宅」。但更大的房子意味著更高的購屋成本、冷暖氣費與庭園維護費，這些都會直接侵蝕退休金。

10.電子產品：退休後待在家時間變多，可能會想升級電視、音響、電腦或手機。但電子產品汰換速度快，購買前應三思，確認是否真的有必要，並多比較價格，避免衝動消費。

報導總結，達成退休目標只是開始，真正的挑戰，是讓那筆退休資金撐過數十年的生活。想要無壓力地享受退休人生，關鍵在於理性消費，在每一次動用退休金前，問問自己「這筆錢，真的值得現在花嗎？」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法