英濟啟動三軸轉型策略 2026年力拚重返成長

英濟今日在法人說明會指出，公司已啟動三軸轉型策略，目標於2026年逐步回到成長軌道。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕系統整合暨製造服務商英濟（3294）今日在法人說明會指出，受全球關稅規則重組與供應鏈配置尚未明朗影響，客戶專案今年出現觀望與遞延情況，營運表現承壓，不過公司已與主要客戶積極調整製造與運籌策略，並啟動三軸轉型策略，目標於2026年逐步回到成長軌道。

英濟表示，今年截至11月累計營收32.6億元，年減16.7%，前三季歸屬母公司業主淨損7653萬元，每股虧損0.58元。面對外部環境不確定性，公司選擇提前布局，從製造結構、產品組合與新事業三個方向同步調整，以強化中長期競爭力。

在精密製造事業方面，英濟配合中國上海政府規劃進行廠區搬遷與升級，新廠區已於12月正式動工，未來將以「精實、高值、策略聯盟」為核心，降低低毛利零組件比重，逐步朝組裝與系統整合等高附加價值製造服務發展。同時，因應客戶降低單一地區供應風險的需求，公司亦著手擴充東南亞生產據點，完成後將與既有台灣、中國、馬來西亞與墨西哥廠區形成更具彈性的全球製造與運籌網絡。

光電與AI應用方面，英濟以微型雷射光機為基礎，結合AI技術，開發空間感測與視覺運算模組，相關技術已獲經濟部專案補助肯定，未來可應用於無人載具、機器人與智慧裝置等場域。公司指出，受關稅影響延宕的專案，預期將於2026年陸續進入小量產與試行導入階段，帶動事業回溫。

生醫事業則是英濟近年重點布局方向，公司透過旗下創奇生醫，切入藥械合一產品，已獲全球前五大客戶指定合作，相關注射與霧化設備預計於2026年取得美國市場認證，並同步拓展歐洲與澳洲市場。英濟生醫事業今年前11月營收年增11.2%，營收占比已由2024年的約5%提升至7.6%，未來貢獻度可望持續放大。

