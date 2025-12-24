力麗瓶用聚酯停損退場 擴建印尼廠聚焦成衣需求

力麗總經理陳漢卿今天在法說會指出，公司將致力於結構性轉型工作。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織廠力麗（1444）總經理陳漢卿今天在法說會指出，面對中國低價傾銷與全球需求疲弱，公司已啟動結構性轉型，採取「減法與加法並行」策略，果斷退出長期虧損業務，並聚焦高附加價值產品與海外產能布局，力拚改善營運體質。

力麗表示，受中國瓶用聚酯（SSP）低價競爭影響，相關產品長期虧損，公司已決定退出大宗規格市場，CP1、CP2連續聚合產線已於2025年10月正式停止生產與銷售，相關設備已陸續拆除或處分。未來將全面轉向批次聚合製程，專注加工絲與機能性高值化紗線，提升產品附加價值與單價表現。

在產品結構調整下，力麗同步發展環保材料，布局成衣回收、布料回收等環保粒製程，並將台灣紡織產線全面退出低單價直接紡織業務。隨著轉型效益逐步發酵，將持續推動產品單價由目前水準向中高價位邁進。

海外布局方面，力麗持續擴建印尼子公司力寶龍，因應成衣品牌「Local to Local」供應鏈需求。公司規劃興建織三廠，新增288台噴水織機，並同步建置上膠塗布廠，強化後段加工整合能力。管理層指出，印尼具備電力與人力成本優勢，且廠區土地腹地充足，將成為未來主要成長動能來源。

在台灣端，力麗則著重資產活化與能源管理，公司已釋出彰化廠區部分閒置廠房與土地對外出租，短期以穩定租金收入為主，土地出售則視市況與價格條件評估。能源方面，力麗於假撚一、二廠區分別建置10MWh與12MWh儲能系統，合計投資約2.3億元，預計2026年2月底完工運轉，以離峰充電、尖峰自用或回售方式，降低用電成本並挹注業外收益。

力麗強調，隨著賠錢業務退場、海外產能開出，以及資產與能源策略逐步發酵，營運結構已朝向更健康方向調整，未來將以穩健現金流與高值化產品作為發展主軸。

