大台中保經未依規定發放獎酬 金管會開罰90萬及限期改正

金管會表示，「大台中保經」雖訂薪酬辦法、卻沒有提報董事會，又未依所訂薪酬辦法發放獎勵金，依法開罰90萬。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕今年度即將結束，金管會再針對保險業缺失、再開出罰單！金管會表示，由於「大台中保險經紀人股份有限公司」（大台中保經） 辦理保險經紀人業務，違反「金融消費者保護法」及「保險法」相關規定，包括：公司雖訂薪酬辦法、卻沒有提報董事會，也沒有依薪酬辦法發放獎勵金，依法開罰90萬元罰鍰；另外，大台中保經未確實辦理交接作業，導致帳冊憑證遺失及銀行存摺未移交等，也被金管會處限期1個月改正。

金管會說明缺失內容，首先，大台中保經招攬業務員依所訂「保險輔導銷售人員之任用、考核與薪酬辦法」發放獎酬，惟查所訂薪酬辦法於2021年10月1日及2023年7月1日修訂時均沒有提報董事會；又依所訂薪酬辦法規範，「個人輔導獎金」是採業績達最低門檻後，依當月支付農會手續費收入之4%發放。

不過，抽查2024年12月3日發放10月份之獎金明細，「個人輔導獎金」是採業績達最低門檻後，依各商品獎勵辦法發放，這顯示大台中保經的獎勵金之發放與所訂薪酬辦法不一致；另外，2024年11月及12月份也有類似情形。

其次，金管會表示，大台中保經未確實辦理交接作業，導致帳冊憑證遺失及銀行存摺未移交等情事，如：公司帳冊憑證保存外箱標註保存年限為10年，結果，查未有2018年全年度之帳冊憑證等。

就開罰部分，金管會說明，根據金融消費者保護法規定，金融服務業應訂定業務人員之酬金制度，並提報董事會通過；根據「保險經紀人公司業務人員酬金制度應遵行原則」，會員公司應訂定業務人員酬金制度，並提報董事會或股東會通過。

不過，大台中保經所訂薪酬辦法沒有提報董事會，也沒有依所訂薪酬辦法發放獎勵金，所以，金管會依金融消費者保護法第30條之1第1項第4款及第30條之2第1款規定，「處90萬元罰鍰」。

另外，根據保險法相關規定，經紀人公司應專設帳簿，記載業務收支，同條第2項規定，主管機關得隨時派員檢查經紀人公司之營業及資產負債，或令其於限期內報告營業狀況。金管會表示，大台中保經未確實辦理交接作業，致有帳冊憑證遺失及銀行存摺未移交之情事，違規事實明確，所以，依保險法規定，「處限期1個月改正」。

對此，金管會強調，裁罰是為了導正行為，而非罰鍰收入，要求保險業應重視公司治理、法令遵循與內部控制，確保市場秩序與保戶權益。

