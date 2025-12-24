貿易戰重創中國商飛 C919交機量恐不到目標一半

儘管已大幅下調目標數字，中國商飛今年恐怕仍無法達成交機目標。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在貿易戰帶來的不利因素阻礙生產後，這對中國國營飛機製造商的野心造成嚴重打擊，即使大幅下調交付目標數字，中國商用飛機公司預計仍無法達成交機目標。

《彭博》報導，根據航空顧問公司Cirium和Planespotters.net的數據顯示，截至12月22日的一年裡，商飛僅交付了13架旗艦型C919飛機，這數字與2024年交付給航空公司的C919數量相同。

據報導，中國商飛在今年稍早已將年度交付目標從75架砍至25架，但仍遠遠未達目標。隨著2025年即將結束，除非交機量在最後幾天激增，否則這家飛機製造商即使在下調目標後，也只能交付不到25架，幾乎是目標的一半，更是比原目標少了80％以上。

中國國際航空（Air China）、中國南方航空（China Southern Airlines）和中國東方航空（China Eastern Airlines）2024年的年度報告顯示，中國3大航空公司總共計劃接收32架C919客機，但數據顯示，到目前為止，他們僅收到12架。

根據中國企業註冊平台天眼查，中國商飛上（11）月剛獲得幾架國營股東注資440億人民幣（約新台幣1982.6億元），這筆資金將使商飛能夠擴大規模並提高產量。

商飛在3月舉行的供應商大會上表示，計劃明年提高產量，生產100架C919客機。2027年和2028年計劃分別生產150架客機，到2029年則會將年產量提升至200架。

但在美國出口禁令限制下，商飛難以穩定獲得飛機所需的零件，包括來自CFM國際（CFM International）的引擎，CFM國際是美國奇異航太（GE Aerospace）和法國賽峰（Safran）的合資企業。由於中國商飛的C919客機高度依賴這些引擎，這一挑戰影響了商飛的產能，該公司較小的C909客機也使用奇異的引擎。

商飛正致力於向海外銷售中國國產客機，希望利用低於空中巴士（Airbus）、波音（Boeing）歐美兩大競爭對手的價格，受惠於全球對於新型節能噴射機的強勁需求，儘管中國製的客機尚未通過美國和歐洲監管機構的適航認證仍限制了銷售。

