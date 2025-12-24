黃仁勳身旁神祕女子是誰？美媒點名再爆最大客戶晶片偷渡內幕

新加坡資料中心Megaspeed的高階主管黃樂與輝達執行長黃仁勳的關係備受關注。（圖擷自NetThunder領英貼文）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）晶片疑似遭走私流入中國爭議再度升溫。美國媒體近日點名，輝達在東南亞最大的合作夥伴之一Megaspeed，其晶片進口量長期明顯高於實際使用需求，遭質疑可能成為規避出口管制、向中國轉運晶片的關鍵節點，相關異常已引起美國政府部門關注。

值得注意的是，Megaspeed負責人黃樂（Alice Huang，音譯）雖目前已遭調查，但他過去曾因與輝達執行長黃仁勳出席同場私人聚會、並被拍到坐在其身旁而引發外界討論。儘管相關場合本身並不違法，但在晶片流向遭到嚴格審視的背景下，Megaspeed成為華盛頓長期以來對半導體走私到中國問題的擔憂的焦點，儘管輝達一再保證晶片轉移並不存在，但國家安全鷹派人士對這個問題的關注度卻日益上升。

知情人士透露，美方正調查這家總部位於新加坡的公司之所有權結構，以及是否涉及將輝達晶片走私至中國；若屬實，將嚴重違反美國為限制中國AI與軍事能力而實施的出口管制措施。

報導提到，Megaspeed在不到3年期間，一躍成為東南亞最大的輝達買家，從2023年成立至今年11月，進口價值至少46億美元（約新台幣1446億元）的輝達設備，涵蓋13.6萬顆GPU，超過一半是Blackwell系列晶片。

然而，傳出輝達團隊實際查訪Megaspeed的資料中心時，僅發現數千顆Blackwell GPU晶片。輝達官員則表示，走訪獨立倉庫後確認未流向中國，但拒絕透露庫存是否與龐大進口量相符。

美國官員與輝達正在調查，該公司可能利用「未公開設施」及「關係企業」將晶片轉運至中國。該公司的商業模式，主要提供租賃服務，出借高性能硬體供AI企業使用，在許多東南亞據點，Megaspeed將輝達算力租給阿里巴巴。

目前美國調查重點在，Megaspeed是否在未取得許可的情況下將輝達晶片轉運至中國，或者該公司雖然在新加坡註冊，實質上是否為中國企業。若屬實，違反美國旨在限制中國AI與軍事能力發展的出口管制禁令。

Megaspeed否認所有指控，強調公司總部位於新加坡，遵守所有規定，包括美國的出口管制。輝達發言人則表示，目前尚未發現轉運證據，且確認該公司完全由中國境外人士擁有與經營，無中國股東，該公司提供的服務屬於許可的雲端活動範疇。

