台灣這友邦深怕若轉向中國恐「一夜間」經濟崩了 宏國蝦前車之鑑！

Dende首席經濟學家、巴拉圭中央銀行（BCP）前行長溫貝托·科爾曼（Humberto Colmán）警告，巴拉圭貿易轉向中國不僅會影響其農業綜合企業和製造業，還會危及巴拉圭的技術、金融和物流自主性。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣與友邦巴拉圭在今年邁入建交68週年。根據亞松森《ABC》（ ABC de Asunción）發表的一篇綜合分析文章稱，如果巴拉圭放棄與台灣的外交聯盟，轉而承認中國，那麼巴拉圭的經濟和戰略結構可能會面臨深刻的負面轉變。台灣與友邦巴拉圭在今年邁入建交68週年。

Dende首席經濟學家、巴拉圭中央銀行（BCP）前行長溫貝托·科爾曼（Humberto Colmán）警告，與中國建立關係意味著高度依賴，而缺乏談判籌碼。 「對於一個小國來說，不可能建立平衡的雙邊關係」。

請繼續往下閱讀...

與台灣決裂可能會使巴拉圭在技術、金融和工業方面越來越依賴中國，從而危及其經濟主權。

洪都拉斯的案例說明這種風險。宏國於2023年與台灣斷交。自那以後，其蝦類出口下降了65%，而中國買家幾乎可以忽略不計。

亞松森《ABC》引述專家的話稱，巴拉圭強大的農業部門、不斷發展的服務業，甚至金融業都可能受到中國的影響。

巴拉圭貿易轉向中國不僅會影響其農業綜合企業和製造業，還會危及巴拉圭的技術、金融和物流自主性。正如專家所指出的，挑戰不僅在於與中國進行貿易，更在於如何在不損害主權或削弱國內能力的前提下進行貿易。

儘管巴拉圭與中國沒有外交關係，但全國三分之一的產品（截至2025年10月將達150億美元）進口自中國，主要為電子產品和家用電器。相較之下，巴拉圭對中國的出口額僅2500萬美元，主要為農產品。

台灣方面，對巴拉圭保持貿易順差，出口額達2.28億美元（牛肉、豬肉和油籽），而進口額僅5200萬美元。

巴拉圭養豬戶協會經理德莉亞·努涅斯（Delia Núñez）警告說，雖然出口到中國很有吸引力，但依賴單一買家存在風險。她回憶起巴拉圭曾因單方面決策而「一夜之間」失去俄羅斯市場。

疫情期間，台灣成為巴拉圭豬肉產業的戰略合作夥伴，而中國則暫停了從巴西的採購。「你必須始終認真思考遊戲規則。值得坐下來好好想想什麼對國家最有利」，努涅斯說。

