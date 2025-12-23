電視面板醞釀漲價洪進揚：明年第1季有望「開門紅」

電視面板醞釀漲價，群創（3481）董事長洪進揚表示，明年第一季有望「開門紅」。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕近期面板市場浮現漲價氣氛，群創（3481）董事長洪進揚證實，因記憶體漲價，最近有些急單需求，整體來看，第四季應該是谷底，明年第一季有望「開門紅」，目前看量、價都可樂觀看待，尤其TV表現突出。

在基本面持穩的同時，群創也持續推動產能調整與資產活化。群創日前已經宣布將整頓南科5廠，並將筆電、顯示器與醫療用面板陸續轉往竹南T2廠與南科3廠生產，計劃最晚2026年中完成清空。洪進揚今日表示，相關產線調整計劃持續進行中，除南科5廠之外，也持續盤點客戶與產品需求，進行產能整併。

洪進揚強調，公司並非單純以世代線大小決定去留。他指出，過去20年間，面板產業持續朝大型化與世代線升級發展，對部分仍處於試量產、客製化或新應用階段的產品，大世代產線未必具備成本優勢；反觀3.5代、4代等小世代線，在特定應用上仍保有彈性與競爭力。

因此，是否維持某一產線，關鍵在於是否具備穩定且長期的客戶與產品組合，能支撐工廠持續營運。一般而言，產線需維持至少八成以上稼動率，才能具備基本獲利能力，內部則希望達到85%至90%，才算是「健康獲利」狀態。

