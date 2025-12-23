蘋果吞台積電2奈米50％以上產能 三星未來仍吃不到 外媒曝原因了

報告稱，蘋果已預訂台積電2奈米製程產能的50%以上，用於蘋果A20和A20 Pro手機。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，儘管蘋果公司獲得台積電近一半的2奈米首批晶片供應，但其A20和A20 Pro仍面臨產能短缺的問題，而三星並未被蘋果視為供應的替代方案。

明年蘋果首款2奈米晶片A20和A20 Pro將問世，預計將搭載於iPhone 18 系列和iPhone Fold，隨後在2027年初應用於入門級iPhone 20。鑑於A系列SoC的產量預計將達到數百萬顆，蘋果已預定台積電超過一半的初始2奈米產能。

近期最新報告指出，由於台積電下一代技術的需求量龐大，即使是面臨產能短缺的問題。不過，這項挫折並不代表蘋果會將目光轉向三星及其2奈米GAA製程。

台積電堅持將最先進的製造流程保留在台灣本土，這使得美國市場也無法享受到最先進的製程技術。台積電正新建三座2奈米製程工廠以滿足市場需求，但這並不能緩解目前的困境，更何況其利潤豐厚的客戶，例如蘋果公司，正面臨晶片短缺的問題。

先前的報告稱，蘋果已預訂台積電2奈米製程產能的50%以上，用於其A20和A20 Pro手機。無論最終數字如何，蘋果不太可能更換代工廠合作夥伴，這意味著與三星合作使用其2奈米GAA技術是不可能的。

wccftech報導，蘋果可能不會考慮與其他廠商聯手，因為它認可台積電保持更高良率的能力，並且不想失去其唯一的代工廠合作夥伴。目前還沒有任何報導或消息來源證實蘋果與台積電的秘密聯盟以及蘋果獲得的優惠條件，但如果這項交易沒有那麼誘人，蘋果早就與三星建立密切的業務關係了。

三星近日發布全球首款2奈米GAA晶片組Exynos 2600，預計最早將於明年在其位於美國的泰勒工廠開始量產該晶片，在建立全球供應鏈方面超越台積電。該公司還與特斯拉簽署了一項價值數十億美元的協議，並完成了兩家中國加密貨幣設備製造商的2奈米GAA訂單，顯示其2奈米製程具有巨大的發展潛力。

此外，現在斷言2奈米GAA的成功還為時過早，因為根據先前的報導估計，三星在9月份首次開始量產Exynos 2600時，良率僅為50%。為了讓這項技術在經濟上可行，三星需要將良率提高到70%，而台積電在2024年12月開始2奈米試生產時，良率估計達到60%，幾乎達到了這一目標。

