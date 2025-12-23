鴻碩越南廠逐步到位 強化佈局新能源事業

鴻碩說明，集團近年採取「雙軌營運」架構，一方面以越南作為核心製造基地，另一方面則透過子公司切入新能源與車用零組件市場。（鴻碩提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠鴻碩精密電工（3092）今日在線上法說會指出，受美中關稅戰與產能移轉影響，短期營運仍處於調整期，不過公司已完成產能結構重整，並同步推進新能源事業布局，隨著越南廠產線逐步到位，以及充電樁、儲能產品取得多項國際認證，預期明年營運將可望獲得結構性改善。

鴻碩說明，集團近年採取「雙軌營運」架構，一方面以越南作為核心製造基地，承接原本集中於中國的訊號線與高頻線產品，另一方面則透過子公司切入新能源與車用零組件市場，布局電動車充電與儲能應用。由於美中關稅戰影響，客戶先行消化中國庫存，並逐步將訂單轉往越南，導致新產能尚未達規模經濟，壓抑短期毛利表現。

請繼續往下閱讀...

針對產能調整進度，鴻碩指出，越南廠已成為集團未來關鍵生產基地，員工人數自今年初不到500人，增加至目前800餘人，並持續導入自動化產線。觀察近期已有多家重要客戶實地赴湖北與越南廠區查核產線，對自動化與製程規劃給予正面回饋，預期隨著產能爬坡完成，對交期彈性與成本結構將有實質助益。

在新能源布局方面，鴻碩近年投入資源建構「光、充、儲一體化」解決方案，產品涵蓋AC與DC充電樁、充電槍，以及家用與工商用儲能系統，並已完成多項國際與區域認證，包括美國、歐洲、日本與台灣等市場。其中，360kW與480kW超快充產品已通過測試，正等待發證，有助擴大高功率充電應用場域。

鴻碩也指出，集團已取得泰國認證，意味充電設備可正式進入當地公共與民用市場，成為拓展東南亞新能源商機的重要門票。目前除台灣已有多個充電案場外，也正透過系統整合商與營運商合作，評估在東南亞市場的實際落地機會。

鴻碩坦言，今年營運承壓除產能移轉因素外，也反映新能源產品一次性投入成本，包括國際認證費用、人員配置與市場推廣支出，但相關投資有助於產品順利進入全球市場。展望未來，公司將持續強化高階訊號線技術門檻，並擴大車用與新能源應用比重，隨著越南廠效率提升與新能源業務發酵，期望逐步回到成長軌道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法