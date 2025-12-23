300年真有其事？川普提「奇怪說法」想要控制格陵蘭島

美國川普總統進一步闡述美國為何想要控制格陵蘭島（見圖），稱該島對美國安全至關重要。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕英媒獨立報報導，週一（22日），美國川普總統進一步闡述美國為何想要控制格陵蘭島，稱該島對美國安全至關重要，並提出了一個「奇怪的說法」（ bizarre claim），即美國早在300年前就開始探索格陵蘭島。

川普在佛州舉行的新聞發布會上說：「我們需要它來保護國家安全」。就在一天前，他任命了一位新的美國駐丹麥半自治領土大使，此舉激怒了當地官員。

請繼續往下閱讀...

川普接著表示，美國並非尋求攫取格陵蘭島的礦產財富，而是希望利用該島來幫助對抗俄羅斯和中國的影響力，他指責這兩個國家在該地區擁有船隻。

他說：「他們說丹麥300年前就搭船到過那裡」、「嗯，我相信我們也乘船去過那裡。所以我們得好好想想辦法。」

因努伊特人在格陵蘭島生活了數千年，歐洲人於10世紀末與格陵蘭島接觸。直到19世紀末，美國才在探索格陵蘭島週邊地區方面發揮重要作用。

川普還錯誤地聲稱丹麥沒有支持格陵蘭島，丹麥在9月承諾向格陵蘭島提供多年2.53億美元的投資方案。

上週末，川普宣布路易斯安那州州長傑夫蘭德里將擔任該格陵蘭島國的特使。在川普的任期內，他曾多次表示有興趣控制該島國。在川普任期初期的一系列壓力之後，格陵蘭和丹麥官員經歷了數月的沉默，而這項聲明的發布則引發了兩國官員的憤怒回應。

