大塞車畫面曝！舊金山停電「無人計程車」變路障 馬斯克1句話嘲諷補刀

美國舊金山大停電時，無人駕駛計程車Waymo停在交通號誌失靈的十字路口。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山近日發生變電站火災，引發大規模停電，交通號誌全面失靈。未料Alphabet旗下無人駕駛計程車Waymo直接停在路中央，瞬間變成「路障」，相關畫面在網路曝光後引發熱議。競爭對手特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也趁勢發文嘲諷，強調自家服務並未受到影響。

舊金山市民拍到Waymo停在路中央當路障時，造成後方車流回堵。（本報合成，擷取自X）

綜合外媒報導，舊金山上週六（20 日）下午因變電站起火，造成大範圍停電。太平洋瓦斯電力公司（PG&E）表示，至少有13萬戶用電受到影響。由於停電導致交通號誌無法運作，多輛 Waymo 無人駕駛計程車在路口判斷失效，直接停在路中央，不僅造成後方車流堵塞，也讓外界擔憂車內乘客的安全。

多部網路流傳的影片顯示，至少5輛Waymo同時卡在同一個路口，迫使其他駕駛人只能繞道而行。有乘客原以為只是短暫停擺，沒想到撥打客服電話卻因大量來電無法接通，最後只能自行下車步行返家。對此，Waymo回應指出，由於發生大規模停電，目前已暫停舊金山灣區的叫車服務，並正與市府單位協調，希望能儘快恢復正常營運。

至於Waymo的競爭對手、特斯拉的無人駕駛計程車Tesla Robotaxi，雖然已在舊金山灣區投入營運，但現階段仍採安全駕駛員隨車的模式。特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）22日也在自家平台「X」轉發Waymo卡在路中的貼文，並嘲諷表示：「Tesla Robotaxi 服務不受舊金山大停電影響。」

Tesla Robotaxis were unaffected by the SF power outage https://t.co/uaYlhcSx25 — Elon Musk （@elonmusk） December 21, 2025

