半導體人才基地4年培訓千人 7成進入科技大廠

陽明交通大學與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合設「半導體與重點科技產業人才發展基地」，4年培訓近千名學員，今日舉辦成果發表會。（圖由陽明交大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕AI浪潮帶動半導體供應鏈快速擴張，產業對高階與跨域人才需求更迫切。國立陽明交通大學與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合作，自2022年12月合作成立「半導體與重點科技產業人才發展基地」以來，4年間培訓近千名學員，逾7成任職於台積電、力積電、美光、緯創等知名科技大廠，平均薪資50K以上，成為半導體產業重要的人才培育後盾。

基地今（23）日舉辦成果發表會暨座談，陽明交大校長林奇宏表示，半導體與重點科技產業競爭激烈，唯有具備跨域整合與實務能力的人才，才能支撐產業長期發展，學校與勞動部合作成立人才基地，透過系統化、前瞻性的培訓機制，培養具產業即戰力的專業人才，成為台灣科技產業的重要推手。

請繼續往下閱讀...

勞動力發展署署長黃齡玉肯定，基地在補實產業人力缺口上的關鍵角色，並鼓勵學員朝「成為AI世代中不可取代的人才」邁進，持續為台灣半導體產業注入競爭力。

黃齡玉也指出，勞動部依各地產業聚落特性於全台設立12處人才培育據點，形成完整培訓網絡，涵蓋半導體、智慧科技、綠能永續與精密製造等領域，今（2025）年已開辦65班、培訓逾1800人，其中桃竹苗分署聚焦半導體與綠能科技，結合陽明交大資源，回應新竹科學園區人才需求，並提供訓練補助、津貼及就業媒合，協助青年順利銜接職場。

力積電經理林建良表示，公司每年吸納約10名專班學員，學員普遍具備明確職涯目標、學習動機高，適應速度快，留任意願與成長潛力優於部分傳統理工畢業生。

桃竹苗分署表示，基地未來將於明後兩年提供480名培訓名額，持續開辦半導體、AI與光學等核心課程，協助補足產業關鍵人才，強化台灣在全球半導體供應鏈中的戰略地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法