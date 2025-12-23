嘉義縣「地王」從賣蚵嗲變成賣雞排 公告地價每坪61萬

嘉義縣「地王」目前正在賣日式雞排。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣土地面積約18.9萬公頃，土地筆數為74萬餘筆，共計劃分4419個地價區段，嘉義縣政府地政處今天表示，2026年公告土地現值較今年調升3.34%，每2年調整一次的公告地價則較113年調升4.83%，「地王」仍由朴子市山通路與市西路口商業區的平和段564地號土地蟬聯，為每平方公尺184750元（每坪約61萬元），與去年持平；而「地王」地上建物原本是長期賣蚵嗲的「金地王苦仔嗲」，屋主去年中停業不賣，將空間租給日式雞排商家「騰之雞排專門店」，該處車水馬龍，生意興隆。

縣府地政處邱慧燕表示，近年重點發展地區包含馬稠後產業園區、大埔美工業園區、中埔產業園區、水上產業園區、貨物轉運中心與嘉義科學園區等重大建設陸續開發，加上縣治特區、高鐵特定區、擴大縣治六單元市地重劃等地區交易熱絡，帶動交易價格持續提升，漲幅較明顯，扣除重點區域，全縣其餘地區公告土地現值上漲幅度為2.28%，公告地價上漲幅度為3.19%，僅微幅調升。

嘉義縣「地王」原本在賣蚵嗲。（資料照）

邱慧燕說，受中央銀行信用管制等大環境因素影響，全縣土地移轉筆數、買賣總件數及預售屋成交申報件數呈現減少趨勢；住宅區土地、非都市建築用地，以及成屋與預售屋交易平均單價則持續上漲，整體呈現量縮價漲趨勢。

邱慧燕表示，2026年公告土地現值及公告地價，主要依據調查市場買賣案例，並舉辦4場公開說明會彙集各界意見，同時邀集毗鄰縣市政府協調，期能適度反映市場價格變動及衡量民眾負擔能力，並同時兼顧全縣地價區段的均衡性及合理性，轄內各宗土地的土地現值與地價將於明年1月1日公告，自公告日起，民眾可於上班時間前往各地政事務所閱覽處翻閱或至嘉義縣政府地政處網站（https://lands.cyhg.gov.tw/）查詢。

