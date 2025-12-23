焦點股》達明：AI機器人導入台船 猛攻漲停

達明將持續以AI技術賦能機器人本體，讓AI機器人不只「能動」，更能透過視覺與大腦「看得見、想得通、做得準」。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）旗下廣明（6188）小金雞達明（4585）受惠於攜手台船（2208）深化AI機器人領域合作，今日股價大受激勵，截至今日上午11時31分暫報漲停價346.5元，成交量441張，尚有超過164張漲停價委買單尚未成交。

達明表示，公司長期深耕焊接應用場景，旗下AI焊接協作機器人已成功導入多項高門檻重工業場域 ，包括大型鋼構建材、機場航廈工程，以及離岸風電的高精度焊接需求，展現穩定度與實用性上的成熟度。

達明此次決議導入全新輕量化的AI協作機器人（cobot），助攻台船運用結合原生AI視覺技術，聚焦造船產業最具挑戰性的「狹窄空間焊接」場景。台船也已規劃自動化示範產線，導入達明技術進行船舶構件生產，預計於明年進入試量產階段 。

達明看好與台船之間的合作，可望有效緩解全球焊接人才短缺問題，同時提升大型散裝輪與貨櫃輪的生產效率與作業安全 。未來將持續以AI技術賦能機器人本體，讓AI機器人不只「能動」，更能透過視覺與大腦「看得見、想得通、做得準」。

