北漂沒有比較好 逾5成高雄大專新鮮人選擇當地打拼

2025/12/23 09:43

高雄近五年的大專新鮮人，一半以上留在高雄工作。（記者侯承旭攝）高雄近五年的大專新鮮人，一半以上留在高雄工作。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕根據統計，近5年高雄的大專新鮮人，留在高雄上班的比例超過5成，破除「高雄多數年輕人北漂求職」的刻板印象。

根據勞動部統計，從2020年至2024年畢業的全國大專新鮮人，平均留在戶籍地工作的比例為44.03%，若以縣市分析，近5年大專新鮮人留在戶籍地工作比例最高的是台北市達66.96%，其次是台中市的55.8%、高雄市52.94%，只有三縣市是大專新鮮人留在戶籍地上班超過5成，其餘縣市都低於5成，連科技業最蓬勃的新竹市僅43.31%、新竹縣35.54%。

若以高雄市而言，去年畢業的大專新鮮人留在高雄上班比例為50.19%，隨著工作年資越長，回高雄上班比例則越高，2020年畢業的大專新鮮人達54.34%，研判隨著工作資歷累積，在外縣市工作的大專新鮮人，較容易回高雄找到待遇更好的職缺。

前年畢業的高雄黃小姐說，自己就讀管理科系，曾到北部工作一段時間，薪資雖比高雄略高，但北部的各種開銷遠比高雄高，尤其居住成本吃不消，幾經考慮後決定回高雄上班，生活壓力較輕，且高雄這幾年產業轉型頗快，職種越來越多元，對於非理工專長的新鮮人頗具吸引力。

