黃金「這時」飆破6000美元！摩根大通震撼預測全說了

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格屢創新高，週一（22日）黃金再度跳漲超過2%，攻上歷史新高，較年初上漲超過60%，而摩根大通分析師認為，黃金市場已經經歷了「永久性重估」，過去的價格上限如今成為新的基準支撐，展望2026年，金價上漲動能依然強勁，預計到2026年第4季，黃金均價將達到每盎司5055美元，並預計在2028年達到每盎司6000美元。

《WRAL》報導，隨著2025年即將進入尾聲，全球黃金市場書寫了令人驚嘆的紀錄。報導指出，與過往由散戶投機推動的行情不同，今年的黃金上漲有著堅實的制度性支撐，全球最強大的金融機構正為市場建立新的「結構性底部」。

這波歷史性漲勢主要由兩大機構力量驅動：持續的中央銀行購金以及西方ETF資金大規模回流。黃金不再僅是短期對抗通膨的避險工具，而逐漸被視為核心戰略資產。

2025年，黃金突破多個心理關卡：3月衝破3000美元、10月突破4000美元等。根據統計，中央銀行連續第3年購金超過1000噸，其中波蘭國家銀行、印度儲備銀行以及土耳其中央銀行領軍。

官方部門的持續買盤，使價格需求呈現無彈性，即使創新高也不輕易拋售；同時，西方市場的ETF也迎來資金回流。2025年第2季以後，黃金ETF吸金創歷史新高，全年流入資金預計達1080億美元，第3季單季流入就達260億美元，刷新紀錄。

報導指出，這波行情受美國聯準會（Fed）寬鬆貨幣政策推動，使得持有無收益資產的機會成本下降，機構投資者將黃金配置比例從歷史的2至5%提高至5至10%。

這波黃金行情更反映出全球貨幣秩序的深刻變化。中央銀行積極囤金，顯示出「去美元化」趨勢，意圖將國家外匯儲備從美國財政風險中隔離。藉由分散美國公債資產，黃金成為各國「主權保險政策」，降低單一貨幣風險。

同樣地，私人機構投資者也將黃金視為「貨幣貶值避險工具」。在西方財政赤字與國債高企的背景下，黃金成為保護購買力的重要手段，這也顯示出，黃金正重新被貨幣化，成為全球金融體系價值衡量的核心。

根據摩根大通最新預測，2026年第4季黃金均價可達每盎司5055美元，甚至有機會在2028年觸及6000美元。短期內，由於Fed可能延續降息週期，黃金吸引力仍高。然而，若主要地緣政治衝突突然化解，短期「避險需求」可能下降，行情或出現短暫回落。

報導也點出，長期風險在於中央銀行若協調減少購金，但目前尚無跡象顯示會有此變化。多數分析師預期，機構投資者仍將維持「逢低買入」策略，確保價格修正幅度有限。投資者可關注2026年第1季主要中央銀行儲備報告以及ETF資金流動，作為結構性支撐是否仍在的指標。

2025年的黃金行情已改變全球貴金屬市場格局。過去被視為「貨幣遺跡」的黃金，如今重新站上全球金融中心舞台。中央銀行的分散配置及西方資金回流，為黃金建立了新的結構性底部，使今日的「歷史高價」在未來看來仍可能是「便宜價」。

展望2026年，黃金市場的價格不再僅受珠寶需求或散戶投機影響，而是全球價值儲存與保護的新秩序所決定。雖然波動不可避免，但目前支撐黃金的機構力量，意味著上漲趨勢仍將延續。

