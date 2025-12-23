有錢也救不了 ? 6旬夫妻退休生活大走樣 竟是天天大吵「這件事」

專家指出，真正能讓退休夫妻感情走得長久的關鍵，或許正是「不要太近，也別太遠」的分寸感。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕明明擁有不少人稱羨的條件，卻發現理想中的老後生活完全走樣。日媒指出，一對60多歲夫妻擁有每月28萬日圓（約新台幣5.6萬元）年金，以及4000萬日圓（約新台幣807萬元）存款，本以為退休後終於能迎來從容又安穩的日子，但沒想到每天爭執不斷，彼此都感到壓力重重，感嘆退休不只是「錢夠不夠」這麼簡單。

據報導，一名住在東京的岸本知美（化名，66歲）與丈夫裕二（68歲）去年從電機大廠退休後，經濟生活完全不成問題，但當這對夫妻真正每天朝夕相處後，情況卻急轉直下，兩人幾乎「每天都在爭吵」。原來是先生退休後太黏妻子，讓另一半喘不過氣。

請繼續往下閱讀...

原來，裕二想要一整天待在家裡，從早餐後持續坐在客廳，除了不停地和妻子說話，電視聲音也幾乎沒關過。對裕二而言，這只是想和妻子親近、填補退休後突然多出來的空白時間；但對知美來說，卻像是原本屬於自己的自由時間被全面侵占。

裕二認為，退休後就該悠閒放鬆，但妻子卻覺得現在反而有更多想嘗試、想投入的事情，雙方都沒有錯，卻怎麼樣都對不上拍。知美坦言，她需要的是獨處與思考的時間，那代表自由，並不等於一定要和丈夫一起才能快樂。

專家指出，這樣的衝突在日本並不罕見，尤其是在丈夫長年以工作為中心、退休後突然「全天候在家」的家庭，更容易出現問題。即使夫妻都健康、經濟寬裕，生活節奏與價值觀的落差仍可能被無限放大。

裕二原本出於好意想「一起做點什麼」，反而讓妻子感到被束縛。兩人逐漸意識到，問題不在感情淡了，而在於沒有為退休後的生活重新設計彼此的距離。後來，他們約定每週至少一天各自行動，互不干涉。只要短短幾個小時的分開，就能讓彼此情緒重新歸零，對話也比以前更正向。對他們而言，這比任何理財規劃都更重要。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法