川普關稅最大受害者不是中國！亞洲2025年表現最差貨幣是「它」

〔財經頻道／綜合報導〕美印貿易協定缺乏進展，加上外資持續外流，對盧比造成了壓力，今年以來，它一直是亞洲表現最差的貨幣，野村證券和標普全球市場情報預測，到2026年3月底，世界第5大經濟體印度的盧比兌美元匯率可能跌至92，而升值都主要取決於與美國達成貿易協議。

週二盧比兌美元的最新交易價格為89.566。

CNBC報導，標普全球市場情報亞太區經濟主管漢娜·盧奇尼卡娃-肖爾施表示，我們認為盧比目前被低估，預計在美印貿易協議更加明朗後，盧比將出現回調。

標普全球預計未來6個月內將達成貿易協議。

印度的關稅高達50%，是世界上關稅最高的國家之一，而新德里和華盛頓之間的貿易談判仍在繼續拖延。

自8月高關稅生效以來，印度對美國的出口在9月下降了近12%，10月下降了8.5%，不過在11月大幅反彈，成長了 22.6%。

野村證券印度及除日本以外的亞洲首席經濟學家索納爾·瓦爾瑪表示，主要的經濟風險在於，由於持續的高關稅，印度可能會失去供應鏈從主要服務於美國市場的公司向其他地區轉移的勢頭。

她補充說，長期的不確定性導致了外國投資組合資金外流，而盧比貶值可能會影響進口成本和通貨膨脹。

盧比疲軟可能會使出口更具競爭力，同時，由於貨幣貶值，國內物價成長緩慢，也能使該國吸收進口通膨的影響。

本月初，印度盧比兌美元匯率突破90大關，這是1個重要的心理訊號，因為年初時該匯率為85.64兌1美元。此後不到15個交易日，盧比兌美元匯率就突破了91大關。

