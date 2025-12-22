北京砍自己人！未來2週46條中日航線歸零 取消的航班全由中國運營

港媒指出，未來2週內，46條往返中日的航線班機全取消，所有取消的航班均由中國航空公司運營，涉及中國國際航空公司、中國東方航空公司等。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中日關係尚未有緩和跡象，港媒指出，未來2週內，有46條往返中日的航線班機「全數取消」，所有取消的航班均由中國航空公司運營，涉及中國大部分主要航空公司，包括中國國際航空、中國東方航空、海南航空、廈門航空和四川航空。

南華早報22日報導，根據中國「航班管家」航線清單，46條中日航線未來兩週內，呈現「零航班」狀態，中日雙方共38座機場受到影響。

請繼續往下閱讀...

根據《南華早報》收集的資訊顯示，所有取消的航班均由中國航空公司運營，涉及中國大部分主要航空公司，包括中國國際航空公司、中國東方航空公司、海南航空公司、廈門航空公司和四川航空公司。

報導說，12 月已有 1900 個航班（佔 12 月預定航班的 40% 以上）被取消，預計下個月取消的航班數量還會進一步增加。

報導引述日本官方統計，11月中國赴日遊客數量年增3%，遠低於10.4%的整體增幅。不過，今年1月至11月，來自中國的累計入境人數較去年同期成長37.5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法