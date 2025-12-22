自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

北京砍自己人！未來2週46條中日航線歸零 取消的航班全由中國運營

2025/12/22 22:31

港媒指出，未來2週內，46條往返中日的航線班機全取消，所有取消的航班均由中國航空公司運營，涉及中國國際航空公司、中國東方航空公司等。（歐新社）港媒指出，未來2週內，46條往返中日的航線班機全取消，所有取消的航班均由中國航空公司運營，涉及中國國際航空公司、中國東方航空公司等。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中日關係尚未有緩和跡象，港媒指出，未來2週內，有46條往返中日的航線班機「全數取消」，所有取消的航班均由中國航空公司運營，涉及中國大部分主要航空公司，包括中國國際航空、中國東方航空、海南航空、廈門航空和四川航空。

南華早報22日報導，根據中國「航班管家」航線清單，46條中日航線未來兩週內，呈現「零航班」狀態，中日雙方共38座機場受到影響。

根據《南華早報》收集的資訊顯示，所有取消的航班均由中國航空公司運營，涉及中國大部分主要航空公司，包括中國國際航空公司、中國東方航空公司、海南航空公司、廈門航空公司和四川航空公司。

報導說，12 月已有 1900 個航班（佔 12 月預定航班的 40% 以上）被取消，預計下個月取消的航班數量還會進一步增加。

報導引述日本官方統計，11月中國赴日遊客數量年增3%，遠低於10.4%的整體增幅。不過，今年1月至11月，來自中國的累計入境人數較去年同期成長37.5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財