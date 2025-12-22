聚焦7大科技巨頭 大華銀推科技股ETF 1/5開募

大華銀投信今宣布即將推出台灣首檔聚焦7大科技巨頭的全球科技股ETF「大華美國MAG7+」（009815）。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕大華銀投信今宣布即將推出台灣首檔聚焦7大科技巨頭的全球科技股ETF「大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF證券投資信託基金（009815，簡稱大華美國MAG7+）」，以7成的權重鎖定科技7巨頭，再搭配23檔全球頂尖科技企業，並將於2026年1月5日至9日展開募集，預計每股發行價10元。

大華銀投信執行副總張耿豪指出，大華銀投信鎖定正蓬勃發展的AI產業鏈，推出以科技7巨頭作為主軸的009815，追蹤「彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數」，是彭博與櫃買中心聯名的第1檔股票指數。科技7巨頭包括蘋果、微軟、谷歌、臉書、輝達、特斯拉以及亞馬遜。

彭博指數亞太產品主管莊戟表示，該指數採用獨特的「核心+衛星」比例，除了重倉鎖定科技7巨頭，更突破單一交易所限制，將台積電ADR等全球領軍企業納入版圖。

展望2026年，大華銀投信投資長楊斯淵表示，聯準會可望延續降息循環，預期聯邦基金利率將降至3.0%­至3.25%。他指出，隨關稅及政策不確定性等風險事件衝擊淡去，加上預防性降息策略減緩經濟走低壓力，看好經濟維持溫和成長，並持續看多股市。其中，以經濟成長前景較佳，且企業獲利持續成長的美股、亞股以及台股的投資機會最為看好。

近期市場憂心AI有泡沫化疑慮，楊斯淵回應，當前AI技術正在改寫全球生產力結構，帶動新的技術與獲利成長，不同於90年代科技泡沫，本波科技多頭具備更扎實的基本面支撐，建議投資人應該要把握投資推動AI發展的關鍵核心企業，才能避免在本波AI引領的科技多頭中落隊。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠也提到，美股中的科技7巨頭正以壟斷級的資源投入AI競賽中，而這個競賽門檻並非一般企業能夠承擔。他舉例，AI基礎建設動輒需要千億美元以上的資本支出，因此，能夠站在生態鏈最核心發展位置的，只有科技巨頭。

009815成分股約有7成布局於科技7巨頭，再從掛牌在美國紐約交易所與那斯達克交易所的普通股，以及ADR等，選入其他23檔掌握AI關鍵技術的頂尖科技企業，透過市值排序，形成「100% 受惠 AI」的投資組合。

大華銀投信為台灣首家推出ETF的外商投信，目前也是台股類型ETF規模第6大投信。

