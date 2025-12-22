紐西蘭與印度簽署自由貿易協定 開啟14億消費者市場大門

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕紐西蘭今（22）日表示，已與印度達成1項涵蓋廣泛的自由貿易協定，該協定將取消紐西蘭出口產品中95%關稅，但政府的聯盟夥伴對協議抱持批評態度。

根據《法新社》表示，紐西蘭貿易與投資部長麥克萊（Todd McClay）表示，此協定將於明年上半年生效，並為紐西蘭的出口商打開通往印度14億消費者市場的通道。

麥克萊指出，此協議為紐西蘭出口商在印度創造前所未有的機會。他補充，協議將帶來數千個就業機會和數十億紐西蘭元的額外出口收入。

此協議包括簡化部分印度勞工進入紐西蘭的程序，每年為資訊與通訊技術、工程及部分醫療服務提供1667個臨時工作簽證。它還包括1項工作假期計畫，允許最多1000名18至30歲印度人參與，並允許印度學生每週工作最多20小時。

對此紐西蘭第一黨（New Zealand First）領袖、外交部長皮特斯（Winston Peters）警告稱，這項協議「既不自由也不公平」。

皮特斯說，「遺憾的是，這對紐西蘭來說是一項糟糕的協議。它給得太多，特別是在工人移民方面，而對紐西蘭人獲得的回報卻不夠，包括乳製品產業。」

皮特斯強調，紐西蘭第一黨曾敦促其聯盟夥伴，不要匆忙與印度達成1項低品質的協議，但此呼籲未被理會。

麥克萊則聲稱，此協議確保了紐西蘭的旅遊及農業部門勞工供應。他表示貿易促進經濟成長並創造就業，而紐印自由貿易協定旨在為紐西蘭的出口商保障未來機會，並讓紐西蘭企業在世界舞台上繼續發揮超越實力的影響力。

