醜聞炸開！北京餐廳老闆驚爆日本前大使遭竊聽 中國劣行全曝光

日媒披露前日本駐中大使垂秀夫遭中國監聽細節。（圖翻攝自日本外務省官網）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒《周刊郵報》22日披露，日本前駐中大使垂秀夫遭北京公安竊聽細節，捲入這起監聽醜聞的北京1家日料老闆證實，2021年春節期間，中國公安下令在包廂裝設監視竊聽設備，店員被要求簽保密文件，公安威脅員工若洩露竊聽行為就會被抓起來。

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發中日關係緊張，中國駐聯合國大使傅聰批評日相高市早苗言論「逆時代潮流、不可容許」，日媒《周刊郵報》質疑到底是誰在「逆時代而行」，並於22日獨家披露日本前大使遭北京監聽過程。

報導指出，日本前駐中國大使垂秀夫去年接受《文藝春秋》月刊專訪時提及，自己在2021年春節期間，於大使館附近的日本料理店舉行宴會時，北京市國家安全局人員提前到場，裝設監視器與竊聽器的過程。

北京1家日本料理店老闆也證實這起監聽行為，他說，當時正值2021年春節旺季，中國公安在包廂裝設監視竊聽設備，事後才得知包廂裡的客人是日本大使，店裡員工還告訴他：「我們被迫簽署保密承諾文件，若向外界透露（中國）竊聽行為將會面臨逮捕。」

日料店老闆說，原先不知情來店用餐的是日本駐中國大使。直到之後另一次與垂秀夫用餐時，對方提及曾到過他的餐廳，才意識到春節期間那次來店的客人身分。

報導說，這家日料店老闆事後才得知竊聽事件。這意味著中國當局事先得知垂秀夫大使的用餐安排，日料店老闆對此毫不知情，還更換垂秀夫的用餐包廂。

日料店老闆回憶，員工告訴他，中國公安原先查看預定包廂後，以不方便設置設備為由要求換包廂，接著在新包廂裝設監視攝影機與竊聽設備，甚至有人潛伏到地下室空間，直接監聽包廂對話內容。

日料店老闆隨後在與大使館人員的酒席上提及此事，對方震驚不已，隔日便邀請他到大使館說明經過。日本外務省相關人士透露，垂秀夫得知此事後，將其列為機密並上報外務省，但垂秀夫在2023年12月結束任職返國後，隨即披露該「機密情報」，令大使館非常震驚。

目前這篇報導僅為系列報導的上集，文末說明2026年1月初還會刊出下一集。

