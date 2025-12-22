光電產業七大公協會呼籲：政府建構透明高效審查體制

光電產業七大公協會今日呼籲政府建構透明高效的審查體制。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽光電產業七大公協會今（22）日舉辦年末記者會，太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘感嘆，過去一年來台灣光電產業面臨前所未有的內外夾擊，從7月丹娜絲颱風災損到10月的水庫議題引發的社會輿論抹黑，再加上11月立法院倉促通過《環評法》修正案，更被產業界視為壓垮能源轉型的「最後一根稻草」；公協會代表紛紛示警，若政策持續走向僵化與嚴苛，不僅將導致能源轉型目標大幅倒退，更會動搖台灣在全球綠色供應鏈中的戰略地位，呼籲政府應建構透明高效的審查體制。

今年太陽光電併網量創新低，沈尚弘指出，過去漁電共生政策因對養殖行為要求往往高於純養殖戶，已導致開發進度嚴重延宕，如今《環評三法》修正案加嚴審查，有如「化療法案」殺死所有的好細胞，行政程序將陷入更漫長的泥淖，這形同對能源轉型的實質制肘，使產業發展舉步維艱，甚至，政策不穩定已引發連鎖反應，已有外資陸續啟動千億元撤資計畫，隱含國際社會對台灣能源韌性的不信任。

沈尚弘強調，當綠電供給增長停滯，台灣企業在國際市場競爭力將首當其衝，他期許政府能落實「漁電並重」，建立更具效率的審查規範，並統一行政標準以找回投資者信心。

綠能暨永續發展聯盟太陽光電委員會主席林恬宇則說，光電仍是台灣淨零排放的核心支柱，然而，當前產業正面臨土地取得困局、流程冗長、電網承載力不足及儲能布建遲滯等多重障礙，他指出，隨著全球企業對於ESG 與碳中和目標的門檻提高，台灣產業絕對離不開穩定的政策支持，呼籲政府應推動綠電專區配置與政策落地，在兼顧環境永續與社會共識前提下，推動建築整合型光電（BIPV）、儲能與智慧系統整合，填補企業對於長期綠電的龐大缺口。

針對社會疑慮，太陽光電產業永續發展協會榮譽理事長蔡佳晋認為，外界對RE100存有誤解，相關規範嚴格要求「在地綠電」，購買海外憑證會被視為漂綠行為，他表示，在AI時代，「電力即國力」，半導體產業對綠能需求極其迫切，若《環評法》導致程序僵化，最終受害的是國家長期競爭力與農漁民生計；他提倡參考全球趨勢，推動光電與農村結合的「光農模式」，透過完善的回饋機制讓居民有感，使光電案場成為農村再造的引擎，而非對立的阻礙。

