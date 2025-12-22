焦點股》力積電︰傳美光洽詢代工 股價飆漲停

傳美光洽詢代工，股價飆漲停。

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體股買盤持續火熱，也代工生產記憶體的力積電（6770）即使還在虧損，在市場營造利多題材與資金搶進的帶動下，今股價飆上漲停達40.45元，上漲3.65元，創三年多來新高價，截至10點32分，成交量44.38萬張，居台股成交量之冠，漲停委買張數超過5.3萬張。

力積電第3季每股稅後虧損0.65元，累計今年前3季每股虧損1.71元。第4季記憶體代工價量雖上揚，但11月起才開始反映出記憶體漲價，加上成熟製程的邏輯代工佔營收比重6成，受消費疲軟等多重因素影響偏弱，力積電第四季恐仍無法轉虧為盈。

請繼續往下閱讀...

力積電代工利基型DRAM、SLC NAND快閃記憶體、NOR Flash等記憶體，月產能約5萬片12吋晶圓，目前產能滿載，預期記憶體漲價效益有助挹注第4季營運。市場今傳出美光也洽詢力積電擬委由銅鑼新廠代工，不過，業界認為，美光原就與力積電在DDR4有合作關係，以目前力積電還在虧損，加上擴產訂購機台至少要一年半載，即使傳聞是真的，等力積電完成擴產，記憶體市況恐又供給過剩，投資人對利多傳聞需謹慎看待。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法