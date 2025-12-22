焦點股》 華電網︰布局AI智慧交通 出關前攻漲停

華電網營運長王榮德。（華電網提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕系統整合廠華電網（6163）在布局AI、智慧交通下，今日股價開高走高，早盤攻上漲停51.8元，截至10:35分，股價仍緊鎖漲停，成交量4022張，漲停委買張數逾3000張。目前列入處置股的華電網，將在明（23）日出關。

華電網營運長王榮德表示，公司旗下智慧交通新產品「智慧桿」已於全台陸續落地，整合道路影像等相關資料收集與辨識，持續向外推廣，而自主研發的Edge AI影像辨識與數位分身交通管理平台，也已導入高速公路系統，且參與台灣車聯網資通訊標準（TCROS）制定，與交通部合作自駕示範場域「D-City」進行測試，同時，桃園國際機場第三航廈北廊廳之試營運，華電聯網參與建置的「第三航站區旅客運輸系統」，導入自駕電動巴士成為機場亮點。

王榮德指出，華電網正由系統整合商，逐步轉型至AI方案的服務提供商，亦深耕資安領域，今年與國立大學合作建立資安基地，投資台灣關鍵資安人才的養成。

華電網累計前11月營收46.9億元，年增3.9%。第三季毛利率18.81%、每股稅後盈餘0.22元，單季轉虧為盈。華電網認為，經過數年的積極轉型後，隨著各項專案陸續推進，包括台電光傳輸網路採購案明年開始貢獻，可望走出谷底。

