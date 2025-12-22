自由電子報
財經 > 證券產業

鼎晉肉毒桿菌毒素 台灣臨床三期試驗完成首位受試者收案

2025/12/22 10:30

鼎晉生技旗下肉毒桿菌毒素OBI-858，皺眉紋適應症第三期臨床試驗，完成首位受試者收案。圖為鼎晉經營團隊。（資料照）鼎晉生技旗下肉毒桿菌毒素OBI-858，皺眉紋適應症第三期臨床試驗，完成首位受試者收案。圖為鼎晉經營團隊。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣首家肉毒桿菌素新藥公司-鼎晉生技（7876）旗下主力產品全球首創760 kDa新型A型肉毒桿菌毒素OBI-858，在今年八月通過台灣食品藥物管理署（TFDA）核准後，正式啟動皺眉紋適應症第三期臨床試驗，並已完成首位受試者收案。

目前鼎晉已與台大、榮總、長庚等全台16家醫院、醫學中心進行第三期臨床試驗，目標預計收案600人，若依照進度排程如預期順利來看，有望力拼2026年底前進入解盲，不僅象徵產品邁入關鍵的上市前驗證階段，也為公司邁入全球布局再添重要里程碑。

鼎晉表示，肉毒桿菌素有藥中之鑽的稱號，1公克純化毒素蛋白就要價百億美金，有極高的商業價值，加上OBI-858為全球市場極少數具「長效型」定位的新一代肉毒桿菌素產品之一，更是全球首創760 kDa分子量結構的新型肉毒毒素，相較目前市售主流900 kDa肉毒產品，760 kDa具備獨特分子量組成與分子結構特性。

展望2026年，鼎晉對於公司營運邁入下一個里程碑深具信心。目前除了積極完成台灣三期臨床試驗收案外，同步憑藉著早已建置符合PIC/S GMP規範的自有原料藥與無菌針劑生產基地，於今年陸續接受TFDA對GMP先導工廠的稽查，掌握從菌株、製劑、製程、品管到最終藥品生產產能的完整價值鏈。由於肉毒桿菌毒素屬高度生物安全與法規監管產品，製造門檻極高，全球只有少數廠家有能力製造，自建產線不僅有助於確保產品品質與供應穩定，更形成人才、技術與法規三位一體的長期競爭力，同時加速商用化時程，為公司未來營運帶來長期正面的挹注。

