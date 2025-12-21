85歲節儉老婦定期轉帳給神秘「熟人」過世後兒驚覺「存款蒸發」謎團

日本一名85歲老婦人生前非常節儉，去世後留下的銀行存摺金額所剩不多，兒子們發現，母親生前定期的將一筆一筆的金錢匯款給一名神秘人士。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕當年邁的父母過世後，對在世的家人來說，最令人困惑的事情之一就是遺產分配和去向。即使父母總是說「我在存錢，所以沒問題」，但當真正查看他們擁有的存款和資產時，往往會被所剩的金額大為震驚。此外，他們銀行帳戶上的記錄有時也能揭示子女從未了解父母的另一面。

日本一名85歲老婦人生前非常節儉，去世後留下的銀行存摺金額所剩不多，兒子們發現，母親生前定期的將一筆一筆的金錢匯款給一名神秘人士，其中原委竟是一團謎。

居住在神奈川縣的中山直樹（化名，53歲）說，他在整理已故母親美智子的遺物時，發現了三本存摺，當時他感到非常不安。他的母親美智子享年85歲。

美智子獨自生活了很久，她說自己過著簡樸的生活，靠著退休金（每月約11萬日圓）和丈夫留下的一點積蓄度日。她非常節儉，只使用最低限度的暖氣和空調，而且20多年沒買過新衣服，周圍的人都說她是個非常腳踏實地的人。

然而，在她去世後，三兄弟開始整理他的銀行帳戶，發現有證據表明，每月都有數萬日圓從這三本銀行存摺中被取出。他們也發現有多筆定期轉帳給同一人的記錄。兒說：「大部分取款都是從只能乘坐出租車到達的自動取款機進行。而且取款頻率極高，每週兩到三次……」。

直樹向銀行詢問後發現，一些定期取款是以「生活補助」的名義轉帳給附近一位「熟人」（一位80多歲的老人）。

直樹表示，母親當時年事已高，連智慧型手機都沒有，她是怎麼使用網購消費記錄和電子支付系統，至今仍是我們全家人的謎團。

直樹回憶起母親的行為說：「我想她一定是受人之託，無法拒絕。我母親表面上很堅強，但實際上她是個膽小的人……當我看到她銀行存摺上的記錄時，我不禁想，這些日子，我母親獨自一人，究竟在想些什麼呢？」

子女們開始懷疑有人可能挪用了這筆錢，他們甚至一度考慮報警。她母親留下的遺產總額約為480萬日圓（台幣95萬元）。雖然銀行存摺和轉帳明細上的金額並無法律問題，但家人仍感到後悔，心想：「要是我們早點注意到就好了。」

老年人以「贍養親人」或「照顧親人」為由給予或接受金錢，有時可能會引發法律糾紛。尤其是在認知能力下降時期，老年人可能難以獨立做出財務決定，因此專家建議由家庭成員或第三方介入。

