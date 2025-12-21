不用付年費也可買到Costco商品 原因曝光了

有些日本超市看準部分消費者不想付年費，或者家裡人口不多，不需要大包裝食物，開始在自家超市轉售Costco商品。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco（好市多）深受許多消費者喜愛，有些日本零售超市看準部分消費者不想付年費，或者家裡人口不多、獨居等因素，不需要大包裝食物，也開始在自家超市轉售Costco商品。儘管價錢比在Costco多出20%，仍受到歡迎。其實台灣也有異業結盟模式，全家超商就有好市多專區，販售部分商品。

日媒報導，在日本中國地方（指位於日本本州島西部的區域，包含鳥取、島根、岡山、廣島、山口五個縣），越來越多的零售商從 Costco 採購商品，並在自己的門市轉售，贏得消費者的青睞。

報導說，由於中國地方目前只有一家 Costco，位於廣島市南區，所以就算小超市的價格比 Costco高出約 20%，因無需付年費又便利，吸引許多當地顧客上門。

銷售進口商品的 Mu International於去年 8 月開設一家轉售 Costco商品的 「Chokotto Store」門市。該公司自去年 2 月起就在初日市開業，隨著市場需求不斷增長，決定開設新門市。目前，Chokotto Store 出售Costco 12 捲裝廚房紙巾和 36 片裝麵包。

社長吉岡紀之表示，Costco的商品一班都是大包裝、體積也大，如果沒有車，購物不太方便，但他們店裡販售的都是小包裝，即使是獨居人士也能輕鬆前來採買。

乳製品零售商廣島明治（吳市）自去年3月起就在吳市經營一家名為「Chokosu」的門市。社長三島律也亦稱，我們想嘗試一些新的東西，將Costco商品與銷售牛奶的主要營業務結合。他認為這項政策有利於拓展現有業務，例如根據訂單將Costco產品一起送貨上門。

大約五年前，Fresta在其線上平台開始販售 Costco 產品，即使是非會員也能購買，而且非常受歡迎。

