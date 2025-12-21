中國造出EUV原型機一團謎 荷蘭知名分析師不忍了酸爆北京

路透日前披露，中國透過逆向工程打造出類似ASML的EUV設備，專家認為這件事還有很多謎團待解。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》日前披露，中國為突破美國半導體技術封鎖，招攬ASML前工程師透過逆向工程，打造出製造先進半導體的EUV原型機，引起諸多議論。荷蘭知名技術分析師接受專訪指出，EUV是非常精密，配備德商蔡司（Carl Zeiss）的光學系統，需要很多企業偕同合作，中國是怎麼做出EUV真是個謎。此外，ASML從原型機到商業化足足花了18年之久，中國還有很長的路要走。

荷蘭半島設備巨擘ASML，堪稱該國的護國神山，近期因為路透披露，北京祕密進行「中國曼哈頓」計畫，透過逆向工程，打造製造先進半導體的EUV原型機，並稱，負責打造EUV原型機的ASML前工程師皆以變造的身分工作，目前因無法取得德商蔡司的光學系統，以至於該原型機大幅落後ASML EUV。

中國拼出EUV原型機的訊息不僅引起半導體界議論，荷蘭更是關注真實性，以及對ASML是否構成挑戰。荷媒《電訊報》（De Telegraaf）特別專訪荷蘭諮詢機構Insinger Gilissen對半導體設備領域熟悉的分析師伏斯蒂格（Jos Versteeg）發表看法。

伏斯蒂格直言，ASML的EUV非常精密，需要很多企業偕同合作，特別是德商蔡司的光學系統，他稱，「中國人怎麼能一次做到這一點？對我來說真是個謎。」他還說，「北京打造出EUV原型機，卻沒有產出晶片」。

伏斯蒂格指出，ASML早在2001年就打造出EUV原型機，直到2019年才商業化，足足花了18年之久，所以中國人還有很長的路要走。

被問及中國可能延攬許多人才，是否會加速EUV商業化進展？伏斯蒂格強調，除了人才，還需要硬體及大量軟體，中國目前手上只有舊機器零件，根本沒有EUV所需的軟體，或者說是未經授權，永遠也無法打進全球市場。

他直指，中國在全球半導體市場的市占率主要是成熟製程晶片，並開玩笑地說「這是給汽車雨刷用的處理器」。倘若中國要用自己的設備來生產半導體，效率也不及ASML的設備，中國唯一放這些設備的地方就是用於科學研究，或用於國防工業之類。鑒於ASML從沒有將這些高階設備賣給中國，加上ASML的設備可以生產出成本更低的晶片，不擔心中國超越ASML。

日本知名半導體產業觀察家「Takeshi Hattori」也在社群平台X上發表看法，對於中國打造出EUV原型機一事，真實程度仍不明朗。不過，中國華為過去確實曾從 ASML 和 Nikon 挖角工程師。

