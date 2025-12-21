Costco多款人氣烘焙食品被曝到店時半冷凍 員工說分明了

知情的Reddit用戶透露，備受喜愛的Costco蘋果派等多款人氣烘焙食品，到店時為半冷凍狀態。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco之所以能贏得眾多忠實顧客，原因之一便是其新鮮出爐的食品，從預製餐到烘焙美食，應有盡有。儘管Costco門市的廚房和烘焙坊設備齊全，但現代食品供應鏈的現實情況意味著，某些看似新鮮出爐的食品可能並非如其所見的那般是自家製作。據知情的Reddit用戶透露，備受喜愛的Costco蘋果派等多款人氣烘焙食品，到店時為半冷凍狀態。

針對好奇顧客的提問，幾位Costco現任或前任員工的人士解釋說，Costco烘焙坊出售的眾多商品到貨時的狀態各不相同。有些是完全手工製作的，有些則是用預拌粉製作的，有些是冷凍生麵團、冷凍半成品或冷凍解凍後即可食用。

蘋果派就屬於「冷凍生麵團」這一類，根據工作人員介紹，蘋果派到貨時，餡料是冷凍的，放在未烤過的派皮上。店內烘焙師會加上派皮和其他裝飾，然後在倉庫的烤箱中烘烤。

蘋果派當然不是Costco烘焙食品中唯一非新鮮製作的冷凍或半成品。其他類似狀態的產品包括餅乾、丹麥酥（Danishes）和杏仁羊角麵包，而冷凍和半成品則涵蓋了從貝果到法國麵包卷等各種麵包。

然而，並非所有Costco的派都是以這種混合方式製作的。 Costco的烘焙師也曾發文透露，大多數派實際上是在倉庫裡從零開始製作，包括南瓜派、櫻桃派、山核桃派、檸檬蛋白派、草莓大黃派和桃子派。這種混合製作方式對於滿足假日期間數百萬個派的需求至關重要。

Costco的蘋果派確實魅力十足。事實上，它在評選的Costco節日派排行榜上名列榜首。雖然蘋果派可能不像傳統家庭媽媽或奶奶以前做的那樣是手工製作，但無論冷凍與否，它仍然擁有同樣令人驚豔的風味和美味的口感，消費者也頗為喜愛。

