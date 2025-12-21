地緣政治風險升溫 推升金價再創新高

地緣政治風險升溫，金價續揚。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國對委內瑞拉實施部分海上封鎖，全面禁止所有受制裁油輪進出，地緣政治風險提升，且甲骨文雲端收入不如預期，也引爆市場對AI類股估值過高的疑慮，避險需求帶動金價緩步墊高向10月創下的歷史高點邁進。期元大S&P黃金（00635U）研究團隊表示，目前市場有四大利多支撐金價續揚，投資人進場可善用ETF產品。

元大投信團隊分析，目前市場四大有利金價上揚的理由，第一，雖聯準會點陣圖顯示官員對未來利率路徑看法差異頗大，但是明年有投票權的票委多數偏鴿，且川普表示下屆主席的核心任務就是降息，故可期待未來利率持續走低；第二，在美國債務持續擴大的情況下，全球央行去美元轉進黃金的動能不斷；第三，相對於美國仍有望持續降息，主要國家降息循環已趨末端、甚至可望啟動升息，利率政策的差異加上財政赤字持續擴大的壓力下，投資人看壞美元後勢；第四，近年來地緣政治風波不斷，黃金的避險需求源源不絕。

在這樣的利多環境下，投行紛紛預期明年金價每盎斯上看5000美元，甚至上看5500美元；不過，元大投信建議，短線飆漲過後市場籌碼仍有前高壓力，盤整過程可能有短線波動，建議以配置角度持有相關部位，如有整理完突破行情可順勢操作。

