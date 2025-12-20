三星賺到偏財仍不足與台積電競爭 外媒全說了

由於DRAM短缺，三星獲利頗豐，但要提升其整個晶圓代工部門的獲利能力，情況就截然不同。專家認為三星想要與台積電競爭，還需要付出更多努力。（路透合成照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於DRAM短缺，三星和SK海力士等記憶體製造商獲利頗豐，韓國巨頭三星預計到2026年營業利潤將達730億美元，但要提升其整個晶圓代工部門的獲利能力，情況就截然不同。外媒wccftech引述報導指出，專家認為三星想要與台積電競爭，還需要付出更多努力。

三星發表全球首款2奈米GAA晶片Exynos 2600，取得了一定進展，但專家提升競爭力還需要付出更多。研調DIGITIMES副總監蔡卓卲評論稱，三星將受益於DRAM價格上漲，但這種獲利僅是由於市場對該組件的需求變化，而非這家韓國巨頭自身競爭力的體現。

蔡卓卲也指出，三星在三個領域面臨困境，即在HBM生產、晶圓代工業務和行動產品方面落後於SK海力士。報告提到，儘管三星擁有足夠的資源來改善現狀，但確定投資方向卻是個挑戰。

先前有報導稱，三星的目標是在2027年實現晶圓代工業務的盈利，並且其2奈米GAA製程正在穩步推進。

三星首次宣布採用其新一代製造製程量產Exynos 2600處理器時， 良率估計為50%，目標是提升至70%。目前，該公司不僅與特斯拉簽署了數十億美元的協議，還開始交付兩家中國加密貨幣設備製造商的訂單。

由於DRAM短缺，三星也正深陷腐敗指控的泥沼，該公司正在調查員工是否收受賄賂以轉移記憶體供應。作為全球少數的晶片製造商之一，三星也面臨著許多權衡取捨。

