Costco 7款熱銷商品明年不再上架 短期內沒戲了

〔財經頻道／綜合報導〕尋找Costco一款消費者愛不釋手的Kirkland Signature商品，正當你習慣每次到賣場都買它的時候，它卻突然從貨架上消失，這的確令人扼腕。雖然這似乎毫無預兆，但內行人都知道，標有星號的價格標籤往往預示著商品即將下架。如果隨時留意，就能提前囤貨，以備不時之需。

2026年將至，外媒報導2026年可能已從Costco貨架上消失的珍貴商品；有些是新近下架，有些則已經消失一段時間，而且似乎沒有重新上架的跡象。當然，還有一些Kirkland的經典產品，它們亟需回歸，但恐怕短期內沒戲了。

以下是7款熱門民生商品目前已缺貨的訊息

1. 半甜巧克力片（Semi-Sweet Chocolate Chips）

這種廚房必備品是家庭烘焙愛好者的福音，Costco應該始終保持充足的庫存。如今，顧客被迫購買72盎司裝的雀巢巧克力片，雖然雀巢的知名度更高，但它缺乏許多會員所鍾愛的Kirkland Signature品牌光環。

不久前，Costco各大門店都供應薯片。但到了2024年，這種價格實惠、分量十足的薯片突然下架，令依賴它的會員們怨聲載道。Costco將此歸咎於可可價格上漲，導致各地巧克力價格普遍上漲。有傳言說這些美味的小零食即將回歸。截至2025年底，網站上仍然有它們的蹤影，但狀態顯示為缺貨。

2. 有機豆奶（Organic Soy Beverage）

Kirkland Signature有機豆奶飲料曾經是冷藏櫃裡非常暢銷的商品。但如今，消費者只能在苦苦尋找合適的替代品時，心中充滿遺憾與苦澀。

這款價格親民的牛奶替代品在2025年初悄悄下架。消費者紛紛湧入Reddit，分享其他可能取代它的品牌訊息。一位眼尖的消費者甚至寄email給該公司詢問庫存消失的原因，得到的回覆是銷量不佳導致公司停產。

豆奶是一種健康且受歡迎的替代品，尤其適合那些不能喝乳製品或選擇不喝乳製品的人。雖然普通超市也出售其他品牌的豆奶，而且價格通常更高，但Costco會員在新的一年需要密切關注冷藏櫃，看看這家倉儲式超市是否會改變策略。

3.鄉村法國麵包（Country French loaves）

Costco並沒有把三明治麵包放在新鮮出爐的烘焙食品區，而是把這片區域專門用來擺放由麵包師傅現場烘焙的整條麵包。曾經，鄉村法國麵包是這裡的一大特色，這種外皮酥脆、充滿鄉村風味的麵包，足以與羊角麵包和法國棍相媲美。

可惜的是，如今它已淪為零售業的傳說，失望的顧客們會津津樂道地講述這種澱粉類特色麵包曾經是常規商品時的美好時光。

鄉村法國麵包停售的消息一出，Costco的麵包愛好者立刻發出警報，提醒其他麵包愛好者註意。尚未得知消息的人得知自己最愛的Costco麵包從此下架後，都感到非常失望。也有人討論起取而代之的鄉村義式麵包，但評價褒貶不一。

似乎只有Costco最受歡迎的烘焙食品才會被下架，這次下架引發了一場要求恢復該產品上架的請願活動。可惜的是，請願書只收集到了37個簽名，顯然不足以改變現狀。

4. 柯克蘭簽名蛋黃醬（Kirkland Signature Mayo）

它曾是調味品區炙手可熱的商品之一，但據一些消息來源稱，它從未真正上市。不過，如果你瀏覽一下Facebook，你會發現有人在討論這款蛋黃醬即將重新上架。可惜的是，你只能在加拿大才能買到。

對於一家專營散裝食品的連鎖超市來說，自有品牌蛋黃醬似乎是順理成章的選擇，尤其是在其美國門市。那麼究竟發生了什麼事？原來，為了改進蛋黃醬的製作工藝，Costco試圖透過添加額外的omega-3來打造一款更健康的版本。

5. 牛角麵包三明治拼盤（Croissant sandwich platters）

這款人氣產品已經售罄，而且似乎沒有重新上架的跡象。一位顧客在Reddit上發文稱，她去熟食區想點一份牛角包拼盤，卻發現之前一直能找到的選項不見了，這讓她感到非常意外。

店員告訴她牛角包已經停售，取而代之的是發芽穀物三明治拼盤。其他顧客也證實了他們所在門市的情況，並表示新的拼盤味道還可以，但遠不如牛角包那麼驚艷。這感覺又是一個考慮不周的決定，如果有足夠的顧客在櫃檯表達不滿，或許可以重新考慮。

6. 調味烤牛肉（Seasoned Roast Beef）

許多顧客注意到這款烤牛肉已經斷貨一段時間了，並在2025年初紛紛在Reddit上發文抱怨並提出解決方案。一位用戶在Costco商業中心找到了類似的烤牛肉，雖然不是Kirkland品牌。

其他用戶則抱怨說，為了確保肉類供應充足，他們不得不購買其他熟食店的切片肉，但這與Kirkland的烤牛肉截然不同。對某些人來說，如果選擇在其他商店購買烤牛肉，價格將是Costco的三到四倍。

由於缺貨時間如此之長，你不太可能在2026年突然在Costco的貨架上看到Kirkland Signature切片烤牛肉。

7. 美食廣場的百事可樂（Pepsi in the food court）

雖然百事可樂產品可能不在好市多（Costco）的貨架上，但同樣地，美食廣場出售的百事可樂產品也將於2026年消失。事實上，以可口可樂產品取代百事可樂產品的進程已於2025年中期啟動，預計將於秋季完成。

公司為何要放棄百事可樂轉向可口可樂？根據CNN報導，這實際上是回歸可口可樂。2013年，為維持Costco著名的1.5美元熱狗飲料套餐的價格，該公司曾用百事可樂取代了可口可樂。這個價格自1985年以來一直保持不變，並幫助該連鎖店在2024年售出了超過1.5億份套餐。

