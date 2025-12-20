白手套？中國騰訊遭爆繞道日本 獲取禁運的輝達Blackwell 晶片

外媒披露，中國騰訊透過日本雲端服務公司取得禁運的輝達 Blackwell 晶片。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國《巴倫周刊》披露，中國騰訊透過總部位於東京的雲端服務供應商 Datasection，取得禁止輸中的輝達最新一代 Blackwell 晶片。

報導指出，Datasection 近期宣布，將採購 1.5 萬顆輝達 Blackwell GPU，並部署於大阪與雪梨的資料中心，這些資料中心將服務「全球最大雲端服務供應商之一」。

請繼續往下閱讀...

Datasection 執行長石原紀彥受訪時拒絕透露更多細節，被問及客戶是否為騰訊時，他稱：「我不說是，也不說不是。」一位知情人士透過其在日本的商務往來中，識別出騰訊就是客戶。

輝達發言人表示，現行出口規則本來就允許經核准的企業，在受管制國家以外地區建置並營運雲端服務，爭取這些雲端服務業者的訂單，對維持美國科技領先地位，以及促進國家與經濟安全都至關重要。

報導強調，為了在人工智慧競賽中保持競爭優勢，美國總統川普已禁止輝達向中國出口Blackwell晶片。利用雲端服務取得Blackwell晶片並不違反美國出口禁令，該禁令禁止中國公司擁有這些晶片。這是一個可被利用的漏洞，美國會議員已對此提出質疑。

報導提及，騰訊使用了輝達的先進晶片，這是第二起中國公司試圖取得Blackwell晶片的案例。本月早些時候，《The Information》也披露，中國公司DeepSeek已部署Blackwell晶片用於開發即將推出的AI模型。輝達則否認了這項說法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法