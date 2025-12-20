德國加速推動軍備建設 企業爭相轉型國防製造商

德國大型汽車與工業零組件供應商舍弗勒與新創國防大廠海爾辛簽署協議，擴大無人機的生產規模。圖為舍弗勒執行長羅森菲爾德（右）與德國總理梅爾茨（左）。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》19日報導，德國承諾在未來10年投入5000億美元（逾15.7兆台幣）加強國防，促使德國製造商爭相轉型為軍工供應商，以期從德國加速的軍備擴張中「分一杯羹」。據了解，德國國防產業協會的成員數量幾乎翻了1倍，新增成員主要來自汽車等民間產業。

在柏林當局承諾未來10年投入超過5000億美元用於國防後，包括2029年將年度國防預算增加近3倍達到1900億美元，面臨經濟停滯不前及對美、對中出口下滑的德國製造商，正爭相轉型為軍工供應商。在德國各地，軌道工程車工廠正在改造，以生產軍用車輛，汽車供應商與國防承包商展開合作，退伍軍人也突然成為就業市場的搶手人才。

德國國防工業主要行業協會的成員數量在過去1年幾乎翻了1倍，發言人謝本（ Peter Scheben）表示，許多新成員來自民用領域，尤其是汽車產業。

漢堡自動化廚房​​製造商goodBytz執行長蘇塞米爾（ Hendrik Susemihl）於2021年創立公司，當時正值武漢肺炎疫情引發「雲端廚房」（ghost kitchen）熱潮之際。如今，他正大力轉型進軍國防領域。他最近向駐韓美軍提供一套自主機器人廚房，並正在與所有北大西洋公約組織（NATO）主要成員國洽談供貨事宜。他預計，未來國防領域將貢獻公司3分之1的營收。

德國巨額的軍事支出開始在經濟數據中顯現。貝倫堡銀行（Berenberg）首席經濟學家史密丁（Holger Schmieding）表示，10月份德國工業生產數據顯示，與軍事開支相關的產業顯著成長，這足以抵銷德國其他支柱產業（如汽車和化學）的下滑。

這對處境艱難的德國製造業來說無疑是天賜良機。過去7年來，受到高昂能源價格、來自中國的激烈競爭以及美國關稅的擠壓，德國製造業持續萎縮。

經濟學家希望，部分資金能夠投入研發，從而提振德國的生產力成長，並扶持新創公司和新的出口產品，正如美國政府的資金曾助力矽谷崛起一樣。布魯塞爾自由大學經濟學教授沃爾夫（Guntram Wolff）表示：「國防開支如此龐大，勢必會徹底改變基礎研究和軍事應用研究的格局。」

在德國南部大學城海德堡，印刷機製造商海德堡印刷機械公司（Heidelberger Druckmaschinen）的高階管理幹部韋倫佐恩（Michael Wellenzohn）正在尋找方法，利用公司數百名工程師的資源，因為市場對公司傳統產品的需求正在下降。

他的計畫是，成立一家專注於自主地面車輛和能源系統的國防企業，目標是為包括國防在內的業務部門實現約1.17億美元（約36.8億台幣）的年營收，該部門將主要在德國生產，「我們不需要招募，我們現有的人員就能完成所有工作」。該公司本月還表示，將與總部位於美國麻州的Ondas Holdings公司探討合作，在歐洲生產用於無人機防禦、監視和偵察的系統。

其他大型製造商也採取類似的舉措，利用自身在規模化生產和管理複雜全球供應鏈方面的專業知識。根據安永會計師事務所數據，這項新需求有助於抵銷汽車產業的失業人數。自2019年以來，德國汽車業的失業人數已達約11.2萬人。

德國大型汽車與工業零組件供應商舍弗勒（Schaeffler）近期與總部位於慕尼黑的新創國防大廠海爾辛（Helsing）簽署協議，旨在擴大無人機的生產規模。雙方的目標是每年生產1萬至2萬架無人機，並在危機情況下將產能提升至10萬架。總部位於德國西南部的大型機械工程集團通快（Trumpf）於10月宣布，將利用其在雷射領域的專業知識，與一家當地電子集團合作，共同研發無人機防禦系統。

在二次世界大戰後秉持強烈和平主義傳統的德國，這種轉變已不像以往那樣引發爭議。

