與中俄互別苗頭！日本將對中亞投資3兆日圓

日本首相高市早苗（右3）與中亞5國領袖舉行首次峰會，開拓日本在這些地區的影響力。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本首相高市早苗19、20日在東京主持與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克等中亞5國領袖的首次峰會，並公布一項5年計畫，將對中亞商業投資3兆日圓（約5994億台幣），以期在這個資源豐富的地區擴大影響力。

《法新社》20日報導，高市早苗與5位領袖峰會結束後，共同發布一份聯合聲明，指日本「擬定在中亞投資總額3兆日圓的5年新目標」，並強調「對於擁有豐富資源和能源的中亞地區而言，拓展國際市場至關重要」。

請繼續往下閱讀...

與美國和歐盟一樣，日本也被該地區豐富的自然資源吸引，這些資源雖然巨大，但大多尚未開發，旨在實現稀土供應多元化，並減少對中國的依賴。日本與中亞5國領袖同意促進有助於「加強關鍵礦產供應鏈」的合作，同時承諾實現經濟成長和脫碳。

今年，中亞5國領袖還分別與俄羅斯總統普廷、中國國家主席習近平和歐盟執委會主席馮德萊恩舉行峰會。

北海道大學中亞政治專家宇山智彥教授表示，此次峰會對日本提升在中亞地區的影響力至關重要，「由於中國在稀土領域的舉措，自然資源已成為關注焦點，尤其是在過去一年中」，意指北京今年實施的嚴格出口管制。

日本與中亞5國領袖20日也同意擴大在「跨裏海國際運輸路線」方面的合作，該路線是一個連接歐洲而無需經過俄羅斯的物流網絡。雙方也同意致力於發展「安全、可靠、值得信賴的人工智慧（AI）」。

東京當局長期以來一直鼓勵日本企業投資中亞地區，但日企大多保持謹慎。中亞5國等前蘇聯加盟國仍視莫斯科為戰略夥伴，但俄羅斯入侵烏克蘭令這些國家感到不安。

除了稀土之外，哈薩克是世界上最大的鈾生產國，烏茲別克擁有豐富的黃金儲量，土庫曼天然氣資源豐富。吉爾吉斯和塔吉克這兩個多山國家也在開發新的礦藏。然而，在這些貧窮國家崎嶇偏遠的地形中，開採這些礦藏仍然十分困難。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法