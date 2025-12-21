高齡困老公寓1》 全國近13萬高齡者 獨居且困在無電梯公寓

全國近13萬高齡者現況為獨居且住在無電梯公寓內。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國近13萬高齡者現況為獨居且住在無電梯公寓內。根據最新發布的內政部統計通報，截至今年6月，全國65歲以上高齡者人口數約457.28萬人、其中118.17萬高齡者屬一人戶，也就是現狀為獨居，而獨居又住在4至5層無電梯老公寓的高齡者，全國約有12.88萬人。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國內很多住宅都是早年興建的透天或者4至5層的公寓，當時這類型產品就是標準住宅型式且大量興建，如今也面臨到屋況老舊且機能不如大樓充足等問題，不過，若是坐落蛋黃區或是高房價區域的老公寓，因持分土地多、地價含金量高可能還有改建機會，但若地處房價不高區域多數只能自掏腰包換到有電梯的大樓。

請繼續往下閱讀...

根據該通報內容，6月底，65歲高齡者占全國人口數比重近2成，已貼近超高齡社會，其中全國屬65歲以上高齡者又是一人戶的比重約25.8%，也就是每3.87人高齡者就有1人現況為獨居，進一步觀察75歲以上高齡者屬於一人戶的人口數則有44.56萬人、占全國高齡一人戶比重約37.7%，至於，75歲以上又居住在無電梯公寓的人數則有4.7萬人。

75歲以上、4.7萬居住無電梯公寓

房產業者指出，隨著年紀變大，高齡長者出入行動也變得相當吃力，尤其上下樓梯更成為艱難路途，因此，有沒有電梯輔助便成相當重要。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，老公寓加裝電梯是解決高齡族出行不便最好途徑，唯知易行難，實際上大多卡在一、二樓住戶反對而告吹。事實上，從市場面而言，加裝電梯能不僅能提高成交單價，每戶還會因電梯增加近1坪坪數，總價因此增加，對屋主來說是利大於弊。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，台灣房市正面臨嚴峻的「老人」、「老宅」的「雙老」結構性危機。而近13萬高齡獨居者居住於無電梯公寓的數字攀升，不僅代表居住條件的限制，對於高齡者而言，缺乏電梯與無障礙設施的四、五層公寓，已造成實質的「垂直隔離」，讓原本的家成為行動的牢籠，更是高房價壓力下的居住尊嚴倒退。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法