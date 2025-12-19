年輕吃喝玩樂爽花！87歲阿嬤淪月光族打2份工後悔1事

許多高齡長者為了生活需要繼續工作。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕高齡者就業有時為了打發時間交朋友，有人則是迫於財務困窘必須工作謀生。美國一位高齡87歲的阿嬤年輕時收入不差，與先生吃喝玩樂花光光，先生過世後才知道沒有保險，原本上班的公司也倒閉，因為無法支付帳單宣布破產。如今還要打2份工，時薪都是12美元（約台幣378元），阿嬤後悔沒有早點開始存錢，現在最大的願望是90歲退休，手上有點餘裕可以與朋友聚餐，買點喜歡的東西。

《商業內幕》報導，今年87歲的芮德（Rebecca Reed）目前在美國一所教會擔任秘書和一位傳記作家的編輯助理，時薪都是12美元。她說自己工作是出於財務需求，只盼自己有一天可以退休。

芮德年輕的時候主要從事零售業，第一任丈夫是軍人，曾在歐洲待了四年，返美後在服飾店工作。離婚後，到另一家公司擔任信貸經理，遇到第二任丈夫。公司倒閉後，芮德就停止工作了。

芮德回憶，夫婦倆都有工作的時候，收入不錯，以至於從來沒對財務狀況產生疑問，而且當時兩人各自擁有獨立的支票帳戶，經常到處旅行。她說，「當時怎麼也沒想到，我們兩個的積蓄其實不多」，她後悔沒有多問問先生的狀況。

芮德的先生在2011年去世，生活發生大逆轉。她說，先生過世後，才意識到他沒有保險，加上先生有孩子和前妻，事情變得很複雜。更慘的是，芮德無力支付帳單，只好宣布破產。

而且，房子還有貸款，當時月付大約是1000美元（約台幣3.15萬）。如果不是家人的幫助，芮德真不知道會變成什麼樣子。過去兩年裡，芮德還遭遇兩起嚴重車禍，現在背負著沉重車貸，她坦言簡直快被壓垮了。

幸好，芮德所在的教會的秘書辭職了，得到一份工作機會，每週一、三、五上班，從早上8:30到下午2:30，時薪12美元。芮德也意識到需要多賺點錢，還兼任一位傳記作家的編輯助理，時薪也是12美元。

由於芮德已高齡87歲，她無奈地說，實在不想工作，但不得不工作，後悔自己沒有早點開始存錢。她說，不知道自己還能活多久，盼望未來不用工作，手頭寬裕一些，可以偶爾和朋友出去吃飯，買些自己喜歡的東西。她許願90歲退休，至於是否能夠如願，她也知道現實殘酷，感嘆「也許90歲還不能退休」。

