Uber Eats總經理發信暗示：「疊單省20」好康恐消失！勞長回擊：應不致漲價

針對立法院初審通過的《外送專法》疊單爭議，勞動部長洪申翰今日重申，勞動部的核心任務是保障外送員的基本收入，對照平台公開數據，應不會對消費者漲價（資料照，記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對立法院初審通過的《外送專法》，Uber Eats 台灣總經理李佳穎今日對全體用戶發出公開信，「暗示」原先台灣消費者透過「疊單」機制，可以每單至少省下20元外送費用的「好康」可能將調整，表示為因應新法，Uber Eats將調整新的營運模式。對此，勞動部長洪申翰今日重申，原先勞動部草案的核心任務是保障外送員的基本收入，相關爭議條文已進入朝野協商階段，勞動部對各方的討論抱持尊重態度。

《外送專法》本月初通過立院初審，但針對外送員的報酬，勞動部原先草案訂定每一單的外送服務期間，換算時薪報酬不得低於基本工資時薪的1.25 倍，2025年約為每小時245 元。平台認為這等同於變相禁止疊單，若強制每單都要獨立計算1.25倍時薪，疊單原本「兩單併跑」的薪資結構就會被打破，導致平台必須為每單支付高額保底費，成本將大幅飆升。

對於Uber Eats 台灣總經理李佳穎今日訴諸消費者，向全體用戶發出公開信，表示為因應新法，Uber Eats將調整新的營運模式，勞動部長洪申翰回應指出，這部法律並非只顧及單一對象，而是處理平台、外送員、消費者、店家四方的權力結構，立法目的仍是希望達到四方權益的平衡。但洪申翰坦言，在目前的四方關係中，平台掌握較大權力，而外送員權力關係最為弱勢，因此勞動部需多從外送員角度出發。

洪申翰重申，專法保障外送員的基本收入，不應低於最低工資時薪的1.25 倍，2025年約為每小時245元，對照平台公開資訊，平均時薪為270元到290元，不至於讓外送費因此調漲。

針對近期爭論最激烈的疊單議題，洪申翰強調，勞動部的核心任務是保障外送員的基本收入，保障底線並非追求高薪，而是確保外送員作為產業核心工作者的最基本權益。目前初審通過的版本，「免單/疊單」的嚴格定義是由立法委員在委員會審查時提出的動議，相關爭議條文已進入朝野協商階段，勞動部對各方的討論持尊重態度。

