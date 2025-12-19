浩鼎ADC藥物 授權美國藥廠

浩鼎與TegMine簽訂醣蛋白ADC全球專屬授權合約，深化合作關係。圖為浩鼎執行長王慧君。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內新藥研發公司台灣浩鼎生技（4174）今（12/19）宣布，與美國生物製藥公司TegMine簽訂醣蛋白ADC（抗體藥物複合體）之全球專屬授權合約。依據合約條件，浩鼎可獲得簽約金、研發及銷售里程碑金，產品上市後，另將依年度淨銷售額之一定比例收取分潤權利金，合約細節依雙方契約保密約定不予揭露，其交易金額與近期市場上類似授權交易相當。

浩鼎表示，此授權合約奠基於雙方於今年六月展開的研發合作，浩鼎已成功完成TegMine所委託醣蛋白ADC候選藥物研發，並獲對方評估該候選藥物深具後續臨床開發潛力。

請繼續往下閱讀...

依授權合約，TegMine將取得該ADC的全球開發與商業化權利。此國際授權合作展現利用浩鼎Obrion™ ADC技術所開發之產品深具潛力，有助提升浩鼎在全球市場的能見度與競爭力，並深化雙方合作關係。

此次授權之候選藥物是基於TegMine所提供的醣蛋白單株抗體，由浩鼎運用Obrion™ ADC技術家族中的GlycOBI®醣鍵結技術、雙功能酵素EndoSymeOBI®與高親水性連接子HYPrOBI®進行開發，生成具專一性位點、均質性與可量產等特性的ADC。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法