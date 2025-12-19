心誠鎂合作開發有進展 獲首階段里程碑金

心誠鎂攜手美國藥廠夥伴，獲首階段開發里程碑金。圖左為心誠鎂董事長鄭傑升、右為營運長蔡文裕。（圖:心誠鎂提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃生技公司心誠鎂（6934）日前公告指出，與美國生技公司聯合治療（United Therapeutics，UT）的合作開發已成功達成首項里程碑，不僅象徵雙方合作的穩健推進，同時為心誠鎂帶來實質里程碑金收益。

心誠鎂表示，這次雙方的合作主要開發治療肺動脈高壓（PAH）的治療產品。該產品結合心誠鎂在創新給藥技術的專業優勢，與UT在罕見肺部疾病治療的深厚經驗，雙方致力於提升治療效益與使用者體驗，為患者提供更優質的治療方案。

請繼續往下閱讀...

依據合作協議，預期可為心誠鎂挹注收益，並成為營運動能的重要助力。心誠鎂董事長鄭傑升表示，「首階段開發成果的達成，不僅凸顯公司在高階醫療器材CDMO領域的技術能量與專案執行能力，亦顯示公司在全球藥械合一產品CDMO市場中的競爭力」。

隨著後續開發與商業化持續推進，待產品核准上市後，將為心誠鎂創造持續的營收來源。心誠鎂將持續深化與各國際知名製藥公司的合作，推動更多創新吸入式治療方案問世，致力於改善全球患者的治療體驗與生活品質。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法