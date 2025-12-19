運價指數連2漲 美西線漲幅逾11％最高

運價指數連2漲。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數連二漲，最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）上漲46.46點至1552.92點，週漲幅3.08%，四大航線中，僅遠東到歐洲線下跌，其餘都上漲，而遠東到美西線漲幅逾11%最高。

市場人士指出，相較 12 月 15 日市場價格，本週跨太平洋航線（TP）價格出現微幅下調。進入 12 月下旬後，市場成本與實際價格水準略為下修，但屬於溫和修正，顯示市場仍以整理為主。歐洲航線方面，雖已進入季節性淡季，但年底價格表現相對穩定，可能與航商對年底市場的整體安排有關。

根據最新SCFI顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1533美元，較前一期下跌5美元，週跌幅0.32%；遠東到地中海運價每TEU達2833美元，較前一期上漲96美元，週漲幅3.5%；遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）1992美元，較前一期上漲212美元，週漲幅11.91%；遠東到美東運價每FEU 2846美元，較前一期上漲194美元，週漲幅7.31%。

